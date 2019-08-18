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Правила успеха от известных людей: Оскар де ла Рента

Сегодня, 05:00

Христина Коновалова

Модельер уверен: надо всегда делать лучшее, на что способен

www.buro247.ru

www.buro247.ru

Люби. Будь любопытным. И всегда старайся сделать лучшее, на что способен.

Я часто говорю так: "Нужно успевать жить, любить и смеяться". Мы все делаем огромную ошибку, забывая, что в один прекрасный день умрем. Нам кажется, что мы будем жить вечно! А ведь жизнь напоминает сад. В ней есть время для того, чтобы посадить что-то, а затем — время, чтобы собрать урожай.

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Самое главное в моде — иметь крохотную комариную память. Никогда не стоит оглядываться назад, нужно смотреть только вперед. Вы хороши настолько, насколько хороша ваша последняя коллекция.

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Фото: Depositphotos

Я абсолютно уверен: когда люди падают, вы должны попытаться поднять их. Я думаю, что все в жизни заслуживают второго шанса. Я не уверен, что то же можно сказать о третьем или четвертом шансе. Замечательно иметь еще одну точку зрения на свою работу, отличную от твоей собственной. Ведь это так важно — чтобы кто-то иногда бросал вам вызов.

Мы живем в эпоху глобализации и эпоху женщины. Никогда в мировой истории у женщин не было такого контроля над своей судьбой.

Я неугомонный. Никогда не прекращаю что-нибудь делать. Творческий процесс никогда не останавливается.

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Источник: Сегодня

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