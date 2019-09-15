Правила успеха от известных людей: Уильям Лайонс

Основатель компании Jaguar уверен, что больше не нужно делать что-то красивое, если есть автомобили

Фото: jaguar.com

Каждый новый автомобиль может быть не похож на предыдущий, главное — чтобы он был красивым и быстрым, как ягуар. А чтобы мечты сбывались, нужно не так уж много: талант, знания и немножко везения на этом пути в будущее.

Из всех творений рук человеческих автомобиль больше всего похож на живое существо.

Больше не нужно делать что-то красивое, если есть автомобили.

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Если о чем-то мечтаешь и медленно, но верно идешь к своей мечте — мечта обязательно станет реальностью. Это правило работает всегда.

Не надо опасаться мыслить и быть впереди своего времени: именно смелые и свежие идеи делают теоретическое будущее реальным настоящим.

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Чтобы компания стала успешным лидером в своей отрасли, нужно обязательно искать и нанимать в команду лучших специалистов, так как предприниматель не может досконально знать всех деталей бизнеса.

Неважно, верят или не верят окружающие в ваш товар. Если вы сами верите, что ваше детище обречено на успех — так и будет. Вера в себя — мощный двигатель бизнеса.



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