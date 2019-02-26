Представлены первые microSD-карты на 1 терабайт

Карта SanDisk обеспечивает чтение данных со скоростью 160 МБ/с, а запись – со скоростью 90 МБ/с, а для карты компании Micron эти показатели составляют 100 и 95 МБ/с

Фото: witter.com/pc_watch.

Представлены первые microSD-карты на 1 терабайт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/481/913/5c74819137144.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/481/913/5c74819137144.jpg 2019-02-26T06:36:00+02:00 Бизнес Карта SanDisk обеспечивает чтение данных со скоростью 160 МБ/с, а запись – со скоростью 90 МБ/с, а для карты компании Micron эти показатели составляют 100 и 95 МБ/с

Производители карт памяти стремятся повысить максимальную емкость своих носителей. Очередной шаг в этом направлении сделали компании Micron и SanDisk, которые независимо друг от друга представили на выставке MWC в Барселоне карты памяти формата microSDXC емкостью 1 ТБ.

Как пишет The Verge, карта компании SanDisk (принадлежит Western Digital), по заявлениям производителя, обеспечивает чтение данных со скоростью 160 МБ/с, а запись – со скоростью 90 МБ/с. Для карты компании Micron эти показатели составляют 100 и 95 МБ/с соответственно.

В SanDisk объявили, что новая карта памяти компании выйдет на рынок в апреле и будет стоить внушительные 450 долларов США. За эти деньги можно приобрести продвинутый смартфон или сразу две карты памяти емкостью 512 ГБ (в этом случае у пользователя останется еще 50 долларов).

Стоимость карты Micron на 1 ТБ пока не объявлена (хотя она, вероятно, будет сопоставима со стоимостью карты SanDisk), но известно, что в продажу она выйдет во втором квартале этого года.

Напомним, Windows 10 увеличится в размерах на несколько гигабайт. Microsoft предупреждает о том, что мартовское обновление займет больше места на жестком диске, чем предыдущие сборки.

Ранее мы писали, что ADATA разработали сверхбыстрые карты памяти объемом 512 ГБ. Новые карты достигают скорости чтения до 100 Мб/с и записи до 85 МБ/с и подходят для Android смартфонов и игровых приставок.

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