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Путешествия на машинах и автобусах: BlaBlaCar и Busfor объединяются

25 сентября, 12:24

В компаниях официально подтвердили слияние

/ Фото: Getty Images

Французский сервис поиска автопопутчиков для дальних поездок BlaBlaCar объявил об объединении с компанией Busfor – сервисом поиска и покупки автобусных билетов в Украине и других странах Центральной и Восточной Европы. Об этом официально сообщила пресс-служба BlaBlaCar в Украине.

В компании уверены, что объединение позволит изменить транспортный рынок в Украине и расширить возможности для путешествий.

"Объединив усилия с Busfor, BlaBlaCar получил бы уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, к которым подключены автовокзалы и автостанции в регионе с населением более 300 млн человек", – заявили в компании.

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В настоящее время BlaBlaCar насчитывает более 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 5 млн в Украине. Технологии Busfor, в свою очередь, позволяют купить автобусные билеты на рейсы более 7 тыс. перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы.

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Напомним, компания BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. BlaBlaCar работает в Украине с 2014 года. А с ноября-2018 пассажиры, желающие совершать поездки на расстояние более 120 км, могут бронировать места в автомобилях через BlaBlaCar только за деньги.

Кроме того, сайт "Сегодня" разбирался, как украинцы могут сэкономить или даже заработать на поездках.

Также мы рассказывали, где оставить домашних животных перед поездкой в путешествие:

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путешествия автовокзалы автобусы BlaBlaCar

Источник: Сегодня

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