Работа на Центральном ГОКе Кривого Рога: история электромонтера Екатерины

Сегодня, 18:41

По образованию инженер, Екатерина легко прошла собеседование и получила работу на Центральном комбинате, отвечает за бесперебойную поставку электроэнергии фабрикам и цехам


На Центральном горно-обогатительном комбинате Кривого Рога более половины сотрудников – женщины. Электромонтеров-женщин там называют берегинями света. Они обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии и спасают от аварий.

По образованию инженер, Екатерина легко прошла собеседование и получила работу на Центральном комбинате. Отвечает за бесперебойную поставку электроэнергии фабрикам и цехам. На хрупких женских плечах – безопасность сотрудников.

"Они выполняют заявки, которые, конечно, не сложные, в одно лицо. То есть, контролировать, вся ответственность ложиться на них. Это основное, если человек знает оборудование, знает риски, которые определены, он может спокойно, нормально работать", - говорит Василий Патреченко, начальник цеха сетей и подстанций Центрального горно-обогатительного комбината.

В случае аварийных ситуаций Екатерина с коллегами должны реагировать молниеносно.

"Нужно быть готовым ко всем экстремальным ситуациям, нужно быть смелым, все же, работа. Не могу сказать, что из легких, бывают трудности", - говорит электромонтер Екатерина Овсиенко.

Но преодолевать их есть для кого, дома ее ждет большая семья

"Дети ждут с нетерпением: выбегают, встречают, сумки забирают и обувь снимают", – рассказывает Екатерина.

Вакансии свободные на комбинате есть.

Ранее сообщалось, что в Украине на металлургическом предприятии установили новое оборудование.

Также мы писали, что ММК им. Ильича увеличивает сталеплавильные мощности.
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"Сегодня"

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