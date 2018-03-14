Рада хочет усложнить жизнь "упрощенцам": что изменится

Депутаты готовят наступление на небольшой бизнес: в Раду подан законопроект об изменении налогообложения. Парламентарии хотят уменьшить с 20% до 16% величину НДС, а в виде компенсации недопоступлений в бюджет ликвидировать третью группу плательщиков единого налога, где, как полагают авторы законопроекта, бизнесом регулярно используется возможность для обналичивания денег. Мнения экономистов разделились: одни считают, что это поможет детенизации экономики, другие — что заставит закрыться тысячи малых бизнес-структур.

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Изменения

Напомним, третья группа плательщиков — это физлица-предприниматели (ФЛП), которые могут неограниченно использовать наемный труд, а также юрлица любой формы собственности (ООО, ЧАО и т. д). Но они ограничены объемом годового дохода в 5 млн грн/год. Сейчас такие структуры платят налог по выбору: ежемесячно 3% от дохода плюс НДС или 5% от дохода без НДС. Но такими плательщиками не могут быть представители высокоприбыльных профессий: ювелиры, организаторы азартных игр, брокеры, валютные менялы, торговцы топливом, спиртным, сигаретами. Также не могут быть "упрощенцами" неграждане Украины.

По словам одного из авторов документа Андрея Шиньковича, главное новшество — в том, что при ставке НДС в 16% станут невыгодными схемы уклонения от НДС, так как сейчас "услуги" стоят 10—12% от суммы НДС в 20%, а при 16% рисковать бизнесменам не будет смысла, экономия слишком небольшая. А недобор казны предложено компенсировать за счет "упрощенцев" третьей группы, среди которых немало фиктивных фирм, занятым обналичиванием денег. Многие из них показывают в отчетах отсутствие доходов, а значит, не платят налоги. Также третья группа нередко используется, чтобы оптимизировать выплату зарплат: фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет работодателю экономить на отчислениях с зарплаты.

Авторы предлагают перевести всех, кто работает в третьей группе, во вторую, где годовой доход втрое меньше — 1,5 млн грн в год, кто не захочет — будут вынуждены платить налоги по общей схеме, где только налог на прибыль составляет 18%. Это в 2—3 раза, по их подсчетам, уменьшит долю "тени" в экономике (сейчас до 50%). Также из-за снижения НДС на 4% должны подешеветь все товары.

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Бизнес и эксперты

Экономисты по-разному оценивают законопроект. Его поддержал президент Украналитцентра Александр Охрименко, который уверен, что большинство бизнес-структур, которые исчезнут с ликвидацией третьей группы, не ведут реальную экономическую деятельность, а созданы для прикрытия операций по уходу от налогов.

"Те, кто работает честно, перейдут во вторую группу, если мало — откроют вторую фирму, но из-за снижения НДС "обнальщиков" действительно станет намного меньше, а бюджет получит больше денег".

А вот глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что негативных последствий от принятия такого закона будет больше, чем пользы.

"Потери казны от обналичивания и оптимизации налогов намного меньше, чем от коррупции, вывода средств в офшоры. Пострадают айтишники, фрилансеры, ФЛП, которые выполняют ремонтные и строительные работы на 3-й группе. Если ее отменят, настанет коллапс, люди будут выполнять те же работы, но уже в "тени". На рынке станет больше безработных, которые ранее отчисляли хоть какие-то деньги в бюджет, а теперь, наоборот, станут получать пособия из бюджета".

Представители среднего бизнеса также выступают против.

"У меня предприятие по перевозке небольших грузов под заказ — мебель, стройматериалы. Сотрудники оформлены как ФЛП, так мы платим не 22%-ный налог на зарплату, а минимальный ЕСВ (819 грн/мес.). Но иначе не выжить, так как конкуренция большая, да и заказчики не готовы платить больше на 20—25% за час работы. Если примут закон, придется уходить в "тень" или закрываться", — рассказал "Сегодня" бизнесмен Сергей Хорошунов.

Перспектива принятия этого законопроекта пока неясна. В бюджетном комитете ВР нам сказали, что пока даже неизвестно, когда законопроект вынесут на обсуждение комитета. А президент Петр Порошенко на встрече с представителями бизнес-структур высказался против того, чтобы изменять систему налогообложения.