Рада упростила добычу газа и нефти в Украине

Верховная Рада Украины приняла закон, который упрощает доступ нефтегазовым компаниям к земельным участкам для проведения разведки и добычи углеводородов.

Так, за принятие во втором чтении законопроекта №3096-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения некоторых аспектов нефтегазовой отрасли" проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Законопроектом предлагаются изменения, направленные на улучшение процедуры предоставления земельных участков для проведения разведочных работ и работ по строительству, техническому обслуживанию объектов трубопроводного транспорта и других разрешительных процедур в нефтегазовой отрасли, что поможет оптимизировать расходы предприятия отрасли при проведении таких работ и увеличить реально объемы добычи нефти и газа", – сказала член фракции "Блок Петра Порошенко" и парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Ольга Белькова, докладывая по законопроекту.

Ранее о принятии этого законопроекта Верховную Раду просили и Ассоциация газодобывающих компаний Украины со всеми компаниями отрасли, и премьер-министр Владимир Гройсман. По словам специалистов, действующая разрешительная система является чрезвычайно бюрократической и длительной: для ввода месторождения в промышленную разработку компаниям нужно собрать 44 согласования в 16 учреждениях – на все это уходит более 3 лет.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван упростить бюрократические процедуры для получения права пользования земельными участками для предприятий нефтегазового комплекса, а также устранить негативные экономические последствия, которые обусловлены несовершенством порядка предоставления земельных участков для строительства объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин. В документе отмечается, что на практике процедура получения всех согласований для отвода земельных участков в среднем длится 4 года и включает получение 44 согласований в 16 учреждениях.

"Такая зарегулированность отрасли является постоянным источником для коррупционных злоупотреблений и не способствует улучшению инвестиционной привлекательности", – сказано в пояснительной записке.

Представители газодобывающих компаний отмечают, что теперь смогут сократить период ввода месторождений в разработку от нескольких месяцев до полугода.

"Время прохождения процедур ввода месторождений в разработку занимает у компаний больше времени, чем бурение скважины" – прокомментировал генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

Напомним, большинство компаний в Украине сокращают добычу газа, а часть и вовсе закрывается, уступая место поставщикам импортного газа из-за бюрократических сложностей.