Съедобные стаканчики для кофе разработали в Украине

Сегодня, 19:59

Стаканчик не протекает благодаря шоколадной глазури, которой он покрыт изнутри


Выпил кофе – съешь стаканчик: украинские разработчики создали необычную посуду для популярного напитка. Кофе наливают в вафельные стаканы и закрывают вафельной же крышкой.

Впрочем, пить надо быстро: такая посуда может удержать горячий напиток только до десяти минут. Стаканчик не протекает благодаря шоколадной глазури, которой он покрыт изнутри.

Однако диабетикам с такой чашкой надо быть внимательными, потому что глазурь содержит сахар. Съедобные стаканчики уже появились в нескольких столичных кафе.

"Если говорить о пластиковых стаканчиках – это проблема с утилизацией пластика. Наш стаканчик абсолютно экологичен, он не требует дальнейшей переработки: и крышечка, и стаканчик съедаются", – рассказал представитель компании по изготовлению вафельных стаканчиков Михаил Варылин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине разработали одноразовую эко-посуду из кукурузы и зубные щетки из целлюлозы.

"Очень часто мы видим такой эффект открытия "ух, мы не знали, что у вас много всего", и это не может не радовать, но нам надо работать над "огранкой алмазов". Есть мостик между экологическими талантами и предпринимательством, когда мы этот мостик полностью построим, то думаю, что мы построим в Украине новую экономику и наш зеленый ВВП будет активно двигаться вперед", – рассказал координатор Украинской сети энергетических инноваций Роман Зинченко.

Более подробно о том, может ли Украина отказаться от пластика хотя бы в части полиэтиленовых пакетов, читайте в материале сайта "Сегодня": Украина без полиэтиленовых пакетов: миф или реальность.
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Источник:

"Сегодня"

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