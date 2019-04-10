"Селфтрейдинг ЦБТ": начните бизнес без проблем и преград
Наемная работа или собственное дело? А может, фриланс?
Каждый из этих видов занятости имеет свои преимущества, но также серьезные недостатки. В конце концов, каждый сам для себя решает, что ему важнее: фиксированное рабочее время или отсутствие начальства, финансовый рост или стабильный заработок, возможность путешествовать или… Стоп. А можно не выбирать? "Селфтрейдинг ЦБТ" — предложение финанс-консалтинговой компании "Центр Биржевых Технологий" для тех, кто хочет "все и сразу". Начните торговлю на финансовых рынках и станьте хозяином своей жизни, работы, времени и денег. Здесь только вы решаете: где, когда, как, сколько и за какие деньги трудиться.
Бизнес-пакет "Селфтрейдинг ЦБТ" — от обучения до первого миллиона… и дальше!
Торговля на бирже действительно одно из самых высокодоходных занятий в мире, поэтому привлекает многих. Безусловно, основной закон бизнеса "Чем выше прибыль, тем больше риски" здесь никто не отменял. Но если в торговлю недвижимостью, сферу услуг или производство без специальных знаний обычно не приходят, селфтрейдинг кажется доступным любому… С одной стороны — это так.
Но! Чтобы достичь успеха в трейдинге, как и везде, необходимы знания и компетенции. Хорошая новость — учебный курс в рамках "Селфрейтинг ЦБТ" рассчитан на 10 занятий. Всего десять дней интенсивного практикума, умеренного приправленного теорией — и вам не грозят "ошибки новичка" из-за которых теряет деньги большинство. Однако отзывы о "Селфтрейдинге ЦБТ" тех, кто уже давно пользуется программой, однозначны: это способ не только сохранить средства, но и выйти на стабильную прибыль уже в первые полгода. Такую возможность обеспечивают полная аналитическая и техническая поддержка вашего бизнеса на протяжении всего сотрудничества с ЦБТ. В отличие от любых курсов биржевой торговли, после вручения сертификата вы не остаетесь с финансовыми рынками один на один. Консультанты ЦБТ позаботятся о том, чтобы у вас были:
бизнес-план, адаптированный под индивидуальные запросы и нужды;
личная торговая система, на которой получается зарабатывать именно у вас;
самая свежая информация о нововведениях и передовых технологиях в мире частного трейдинга;
все необходимые условия для комфортной работы с брокером.
Девиз селфтрейдинга: зарабатывай всегда и не напрягаясь
Вы знаете выражение: "Кризис — это новые возможности"? Звучит хорошо, но слабо сочетается с реальностью? Это так — надо быть выдающимся бизнесменом, чтобы увидеть эти возможности и использовать их. Но только если вы не трейдер. Для трейдеров кризис — рутинный рабочий инструмент. Только в этой сфере зарабатывать просто на любых новостях, главное — действовать расчетливо.
Кроме того, ни один бизнес не оставляет столько свободного времени как селфтрейдинг. Отзывы подтверждают: только здесь вы можете взять выходной или отпуск в любое время, а можете ничего не брать — заниматься другими делами или отдыхать, в расслабленном режиме контролируя сделки со смартфона.
О том, чтобы расчет был правильным, а необходимый доход требовал минимальных трудовых усилий, позаботится "Центр Биржевых Технологий". Становитесь участником программы "Селфтрейдинг ЦБТ" и начинайте зарабатывать с первого дня!
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