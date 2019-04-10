"Селфтрейдинг ЦБТ": начните бизнес без проблем и преград

Наемная работа или собственное дело? А может, фриланс?

Единственный вид бизнеса без головной боли селфтрейдинг. ЦБТ презентует.

"Селфтрейдинг ЦБТ": начните бизнес без проблем и преград //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d7c/82b/5cad7c82b6744.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d7c/82b/5cad7c82b6744.jpg 2019-04-10T08:49:00+03:00 Бизнес Наемная работа или собственное дело? А может, фриланс?

Каждый из этих видов занятости имеет свои преимущества, но также серьезные недостатки. В конце концов, каждый сам для себя решает, что ему важнее: фиксированное рабочее время или отсутствие начальства, финансовый рост или стабильный заработок, возможность путешествовать или… Стоп. А можно не выбирать? "Селфтрейдинг ЦБТ" — предложение финанс-консалтинговой компании "Центр Биржевых Технологий" для тех, кто хочет "все и сразу". Начните торговлю на финансовых рынках и станьте хозяином своей жизни, работы, времени и денег. Здесь только вы решаете: где, когда, как, сколько и за какие деньги трудиться.

Бизнес-пакет "Селфтрейдинг ЦБТ" — от обучения до первого миллиона… и дальше!

Торговля на бирже действительно одно из самых высокодоходных занятий в мире, поэтому привлекает многих. Безусловно, основной закон бизнеса "Чем выше прибыль, тем больше риски" здесь никто не отменял. Но если в торговлю недвижимостью, сферу услуг или производство без специальных знаний обычно не приходят, селфтрейдинг кажется доступным любому… С одной стороны — это так.

Но! Чтобы достичь успеха в трейдинге, как и везде, необходимы знания и компетенции. Хорошая новость — учебный курс в рамках "Селфрейтинг ЦБТ" рассчитан на 10 занятий. Всего десять дней интенсивного практикума, умеренного приправленного теорией — и вам не грозят "ошибки новичка" из-за которых теряет деньги большинство. Однако отзывы о "Селфтрейдинге ЦБТ" тех, кто уже давно пользуется программой, однозначны: это способ не только сохранить средства, но и выйти на стабильную прибыль уже в первые полгода. Такую возможность обеспечивают полная аналитическая и техническая поддержка вашего бизнеса на протяжении всего сотрудничества с ЦБТ. В отличие от любых курсов биржевой торговли, после вручения сертификата вы не остаетесь с финансовыми рынками один на один. Консультанты ЦБТ позаботятся о том, чтобы у вас были:

бизнес-план, адаптированный под индивидуальные запросы и нужды;

личная торговая система, на которой получается зарабатывать именно у вас;

самая свежая информация о нововведениях и передовых технологиях в мире частного трейдинга;

все необходимые условия для комфортной работы с брокером.

Девиз селфтрейдинга: зарабатывай всегда и не напрягаясь

Вы знаете выражение: "Кризис — это новые возможности"? Звучит хорошо, но слабо сочетается с реальностью? Это так — надо быть выдающимся бизнесменом, чтобы увидеть эти возможности и использовать их. Но только если вы не трейдер. Для трейдеров кризис — рутинный рабочий инструмент. Только в этой сфере зарабатывать просто на любых новостях, главное — действовать расчетливо.

Кроме того, ни один бизнес не оставляет столько свободного времени как селфтрейдинг. Отзывы подтверждают: только здесь вы можете взять выходной или отпуск в любое время, а можете ничего не брать — заниматься другими делами или отдыхать, в расслабленном режиме контролируя сделки со смартфона.

О том, чтобы расчет был правильным, а необходимый доход требовал минимальных трудовых усилий, позаботится "Центр Биржевых Технологий". Становитесь участником программы "Селфтрейдинг ЦБТ" и начинайте зарабатывать с первого дня!

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " "Селфтрейдинг ЦБТ": начните бизнес без проблем и преград". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.