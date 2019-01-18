Собаки-киборги будут доставлять посылки

Новое изобретение может перевернуть рынок

Так будет выглядеть доставка товаров. Фото Continental.

Собаки-киборги будут доставлять посылки https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/10c/b23/5c410cb234cf9.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/10c/b23/5c410cb234cf9.jpg 2019-01-18T04:44:00+02:00 Бизнес Новое изобретение может перевернуть рынок

Компания Continental, немецкий производитель комплектующих для автомобилей, представила концепцию беспилотного авто, которое начнет доставлять товары заказчикам.

Фишка модели в том, что состоять она будет из фургона с посылками, а также команды четвероногих роботов, которых сами разработчики называют псами. Животные до определенного момента будут сидеть внутри фургона, а потом, прибыв на место, выходить наружу.

Железные звери не слишком похожи на настоящих, но все же какое-то подобие лап, хвоста и головы у них все же есть. В зону отвественности чудо-собак войдет безопасная доставка товара непоcредственно от фургона до двери заказчика. Новинка получила название CUbE.

Так будет выглядеть доставка товаров. Фото Continental

Представители компании уверены, что сочетание транспортных средств без водителя и роботов может привести к значительному улучшению качества доставки продукции. Также новая концепция, по их словам, способна перевернуть весь рынок в целом. "В нашей разработке имеется большой потенциал и стимул для развития аналогичных проектов", – говорят они.

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