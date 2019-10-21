Советы начинающим предпринимателям: как готовиться к форс-мажорам

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Никогда нельзя исключать, что даже маленький и кажущийся перспективным бизнес может прогореть уже на старте. Причин такого развития событий может быть немало — от неправильно рассчитанного бизнес-плана до несоблюдения договоренностей поставщиками или другими партнерами. О том, какие риски, доводящие до банкротства, могут подстерегать предпринимателя на бизнес-старте, рассказывает экономист Иван Никитченко.

ДЕНЬГИ

По мнению экспертов, один из основных рисков — финансовый форс-мажор. Поэтому перед стартом бизнеса необходимо составить детальный финплан, максимально учитывая все возможные расходы.

"Предусмотрите все налоги, оформления сертификатов, непредвиденные расходы. Иначе после старта бизнеса окажется, что деньги идут на организацию, а не на полный старт. Поэтому детально считайте траты", — поясняет Никитченко.

Еще важно помнить о такой проблеме, как возможные кассовые разрывы. Это особенно актуально в B2B бизнесе, так как в ходе поставок контрагенты никогда не платят сразу.

"Эти риски особенно высоки, когда речь идет о новых и непроверенных покупателях. И, как ни удивительно, чем крупнее компания, тем больший срок может пройти между поставкой товара/услуги и поступлением денег на счет предприятия. В итоге через 2—3 месяца может оказаться, что денег на операционную деятельность просто нет! В худшем случае контрагент и вовсе может обанкротиться. Тогда продавец не получит ничего", — предупреждает экономист.

Так что ведите бухгалтерию очень тщательно и закладывайте деньги на ликвидацию "дыр".

Нужно быть внимательным, выбирая банк для проведения финопераций.

"Сейчас это, конечно, не так актуально, как в 2009-м и 2014-м. Но в случае финтрудностей у банка деньги компании на счетах в этом банке могут "зависнуть", — уточняет Никитченко.

Поэтому лучше диверсифицировать денежные потоки и вложения.

ЗАКОН

Когда обращаешься в госорганы, важно держать ухо востро. Дело в том, что условия работы в Украине непростые, и сейчас наша страна в рейтинге Doing business находится только на 71-м месте.

"Для многих видов деятельности или реализации товаров требуется получение разрешений и лицензий. При контакте с госорганами нет гарантий, что все пройдет быстро и гладко: при желании чиновники легко смогут вставлять палки в колеса", — говорит экономист.

Проблемы могут возникнуть при прохождении таможни, или налоговая может прийти со вполне законной проверкой.

"Чтобы проблем было по минимуму, желательно консультироваться с юристами и тщательно продумывать план действий", — советует

Никитченко.

Из списка рисков нельзя исключать также такое явление, как рейдерство. В нашей стране в любой день может оказаться, что имущество компании перерегистрировано на других, а на объект пришли неизвестные лица. Тогда начинаются длительные судебные тяжбы.

"Для снижения рисков надо грамотно оформлять сделки по купле-продаже недвижимости, корпоративные права и т. д. И регулярно мониторить госреестры прав собственности", — отмечает эксперт.



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