Советы начинающим предпринимателям: как поколение Z войдет на рынок труда

Эксперты считают, что поколение Z обладает глубоким пониманием технологий и их потенциала

Советы начинающим предпринимателям: как поколение Z войдет на рынок труда Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/img/article/12028/80_main_new.1546432920.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/12028/80_tn.1546432920.jpg 2019-02-11T04:40:00+02:00 Бизнес Эксперты считают, что поколение Z обладает глубоким пониманием технологий и их потенциала

Предприниматели знают: успех любого предприятия во многом зависит от профессионализма команды. И если сейчас на рынок труда выходит поколение Z, пост-миллениалы и "цифровые аборигены" — те, кто родился после 1996—2000-х, — нелишне выяснить, что это за люди, какую работу хотят получить и как с ними взаимодействовать в офисе.

СУТЬ

Поколение Z обладает глубоким пониманием технологий и их потенциала. Этот технологический менталитет способствует продвижению бизнеса в цифровую эпоху, но может усугубить раскол между 5-ю поколениями, которые представлены на рынке труда. Именно к таким выводам приводит глобальное исследование, проведенное по заказу Dell Technologies. Компания провела опрос среди 12 тысяч старшеклассников школ и колледжей в 17-ти странах. Выяснилось, что молодежь четко видит свои перспективы по трудоустройству. В частности, 80% хотят работать с передовыми технологиями, 38% из них заинтересованы в IT-карьере, 39% — в сфере кибербезопасности, 46% — в разработке технологий. Что интересно, 89% признают, что мир вступает в эру партнерства человека и машины: 51% опрошенных считает, что люди и машины будут работать как команды, а 38% воспринимают машины лишь как инструмент для человека.

"У "цифровых аборигенов" есть понимание передовых технологий и навыки работы с научными данными. Но удивляет их уровень цифровой зрелости, с которым они придут на рабочие места. Поколение Z рассматривает технологии не только как инструмент для человеческого прогресса, но и как средство, чтобы расширить и выровнять информационные права и возможности. То, как у них сочетается видение будущего и оптимизм — это замечательно", — отмечает вице-президент по технологической стратегии Dell Technologies Дэнни Кобб.

ПРОБЛЕМЫ

Хотя пост-миллениалы уверены в своих технавыках, они сомневаются, что имеют достаточные развитые гибкие навыки (например, гибкость, вежливость) и опыт. А это важно для работодателей. Специалисты старшего возраста обеспокоены, что пост-миллениалы обгонят их и займут руководящие должности. А бизнес-лидеры опасаются, что придется прикладывать усилия, чтобы обеспечить равными возможностями представителей разных поколений. Решить проблему объединения пяти поколений на рынке труда призван поиск точек соприкосновения, уверены экономисты.

"Такими точками могут стать стажировки, ротации, программы менторства со стороны и опытных, и молодых коллег. Этот формат общения важен в любом возрасте, поскольку позволяет получить новые знания и полезные контакты", — уточняет эксперт Иван Хохлов.

А еще аналитик уверен, что поколение Z не хочет ограничиваться карьерой наемных сотрудников, поскольку многие из них наверняка будут открывать свой бизнес.

"Это поколение не может жить без технологий, поэтому автоматизация будет использоваться в бизнес-процессах по максимуму. Они могут интересоваться запуском проектов в сфере доставки, разработки мобприложений, организации путешествий и т.д. Но стратегия развития компаний будет настроена в основном на продажу товара/услуги целевым аудиториям в возрасте до 40 лет, ведь этому возрасту интересны необычные высокотехнологичные решения", — считает экономист Иван Хохлов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Советы начинающим предпринимателям: как поколение Z войдет на рынок труда". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...