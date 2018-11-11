Советы начинающим предпринимателям: как правильно страховать риски в бизнесе

Быть хорошим предпринимателем — это уметь грамотно управлять бизнес-рисками. Поэтому лучше брать пример с представителей крупного бизнеса в Украине, которые эти риски страхуют. "Это вызвано требованиями кредиторов и современными подходами к ведению бизнеса", — отмечает директор департамента продаж одной из страховых компаний Александр Гриньков. Мы выяснили, как можно страховать малый бизнес.

АВТО И ТЕХНИКА

Приобретение техники в кредит является основным драйвером для покупки полиса представителями МСБ. "Те, кто хоть раз получил выплату от страховой компании, не рискуют работать без полиса. Ведь для малого бизнеса потеря станка может означать полное прекращение деятельности — компания перестает получать выручку, а запасов для покупки нового оборудования может не быть", — поясняет Гриньков. По его словам, оживление экономики повысило спрос бизнеса на страхпродукты: последние 2 года рынок страхования растет на четверть в год. Но темпы роста по разным продуктам отличаются. "Основной спрос бизнеса приходится на Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) — около 40% портфеля страхкомпаний, и в прошлом году объемы рынка выросли на 51%. Средняя цена полиса — 600—800 грн. В дополнение к базовому полису ОСАГО успешно продается гражданская допответственность — за отдельную плату (около 250 грн) лимит выплаты по полису увеличивается со 100 до 200 тыс. грн. А еще за 50 грн можно купить медзащиту в дороге с покрытием на 50 тыс. грн", — уточняет он.



ГРУЗЫ И НЕСЧАСТЬЯ

Активнее, по словам эксперта, бизнес страхует и грузы. Причем от случаев очень разных — это могут быть кража, порча груза из-за влаги и даже конфискация на таможне. "Тариф разнится от случая, а начинается от 0,09% от страхсуммы. Расходы на страхование перевозок грузов можно относить к валовым расходам компании. Этот сегмент в 2017-м вырос на 2%", — говорит Гриньков.

Отдельная тема — страхование от несчастного случая: здесь объемы рынка страховых услуг в 2017-м выросли на 17%. "Работодатель страхует сотрудников от несчастных случаев на рабочем месте (травмы, потеря трудоспособности, смерть). Тарифы идут 0,8—1% от суммы покрытия", — уточняет эксперт.

КАК БЕЗ РУК

По словам Гринькова, вырос интерес владельцев бизнеса и к страхованию имущества: количество договоров в этом сегменте в 2017 году выросло на 9%. Часто страхуют спецтехнику — тракторы, сеялки, плуги. "Но застраховать можно также приборы, квадрокоптеры, витрины в магазине, наружные рекламные установки. Затраты предприятий составят 0,3—0,4% от оценочной стоимости залогового имущества", — говорит Гриньков.

Перед страхованием предприниматель должен учесть все имущество с высокими рисками уничтожения, посчитать потенциальные потери, сравнив их со стоимостью страховки. "После специалист страхкомпании поможет определить, выгоднее приобрести отдельные продукты или комплексную страхпрограмму для бизнеса. Договор может быть заключен на месяц или год", — отмечает Гриньков.