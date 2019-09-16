Советы начинающим предпринимателям: правила бизнес-старта

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Когда начинающие предприниматели задумыватся о запуске нового бизнеса, возникает важный вопрос: где взять деньги? Чтобы поиск инвестиций оказался эффективным, важно продумать концепцию будущей фирмы, разработать грамотный бизнес-план и быть готовым к общению с потенциальными кредиторами, отмечает гендиректор консалтинговой компании "Якість Гарантовано" Егор Шишенок.

ПОДГОТОВКА

Сначала нужно определиться, в чем состоит бизнес-проект. Для этого нужно сформулировать идею, понять категории потребителей товаров или услуг и кратко записать это в виде концепции.

"Концепция бизнеса = идея + описание товара + кому продавать + каналы продаж", — уточняет Шишенок.

По его словам, следующим этапом является анализ рынка, где предприниматель хочет работать:

"Тут важны оценка его объемов, наличие конкурентов, их слабые и сильные стороны. Если планируется начинать бизнес с партнерами, лучше подготовку сделать с ними".

Составление бизнес-плана — завершающий этап подготовки.

"В нем должно быть четкое обоснование, как предприниматель планирует зарабатывать, прогнозы того, какие будут доходы и затраты, а также, какая прибыль. Еще важно просчитать, когда получится вернуть вложенные инвестиции", — поясняет эксперт.

ВАРИАНТЫ

В зависимости от того, какие инвестиции нужны для реализации проекта и какие ресурсы есть в наличии, предприниматель принимает решение, стоит ли начинать проект, вкладывая свои деньги, или следует искать допфинансирование.

"К сожалению, в Украине сейчас почти нереально получить банковский кредит под начало нового бизнеса. Возможности получения грантов доступны только для инновационных или социальных проектов и зачастую являются трудоемким процессом. Поэтому в большинстве случаев в новые проекты инвестируют частные лица или компании", — говорит Шишенок.

И рекомендует искать частного инвестора среди знакомых, на ярмарках инвестиций и бизнес-форумах.

ОБЩЕНИЕ

Чтобы предприниматель и его проект понравились инвестору, нужно учитывать несколько требований.

Во-первых, проект (презентация и бизнес-план) должен быть понятным.

"Стоит избегать сложных терминов и замысловатых формулировок", — поясняет Шишенок.

Во-вторых, важно иметь готовое предложение о сотрудничестве: предприниматель должен озвучить ожидания от инвестора и чем готов поделиться в проекте.

В-третьих, во время общения важно четко отвечать на вопросы, а не хвалить проект.

"И надо помнить: инвесторам не нравятся варианты, когда предприниматель просит 100% финансирования. Проще договориться, когда вкладывается инвестор и предприниматель", — поясняет Шишенок.

ДОГОВОР

Составление инвестиционного контракта в случае совместного начала бизнеса обязательно.

"Неважно, кто инвестор — чужой человек или родственник. Контракт должен быть тщательно составлен! В нем нужно зафиксировать, кто и что в проект вносит, кто и что от проекта получает, кто и на каких условиях из проекта выходит, как в проект входят допучастники, кто и как проект контролирует. Чем больше моментов учтено, тем легче решить споры в ходе совместной деятельности", — говорит эксперт.

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