Технологии будущего, которые станут реальностью в 2019 году

В 2019 году все большее количество компаний будет предлагать потребителю гаджеты, реагирующие на голосовые команды

Фото: Gear Patrol.

Технологии будущего, которые станут реальностью в 2019 году //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/64d/428/5c464d4288724.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/64d/428/5c464d4288724.jpg 2019-01-22T05:58:00+02:00 Бизнес В 2019 году все большее количество компаний будет предлагать потребителю гаджеты, реагирующие на голосовые команды

Недавно в Лас-Вегасе прошла международная выставка потребительской электроники CES. Ее главной темой стали "устойчивые технологии" ‒ те, которые могли бы противостоять всей стрессовости и изменчивости современного мира, сохраняя в нем порядок и безопасность. В своем материале The New York Times выделяет главные технологические тенденции нынешнего 2019 года, которые станут реальностью, – передает AIN.UA.

Битва виртуальных помощников

В 2019 году все большее количество компаний будет предлагать потребителю гаджеты, реагирующие на голосовые команды. Но основная борьба продолжится между гигантами Amazon и Google, в чьих портфелях уже есть колонки с виртуальными помощниками и прочие технологические ухищрения. По прогнозу экспертов, Google будет вести себя более агрессивно, увеличивая спектр продуктов, работающих с помощью выпущенного еще в 2016 году виртуального ассистента. На CES компания представила собственный павильон с роботами и анимационными фигурами, создавшими причудливый домашний мир, который делает лучше Google Home Hub ‒ смарт-дисплей с многочисленными функциями помощника.

Фото: Google

Amazon не остался в стороне, хоть и явно проиграл Google в стиле и масштабах оформления стендов на CES. Компания продемонстрировала ряд новых функций своего голосового ассистента Alexa. Теперь виртуальный помощник получил доступ к кухне, гостинной, офису, автомобилю и даже душевой кабине.

Безопасность гаджетов

Компьютеру необходимо антивирусное программное обеспечение. Но как насчет всех других устройств, которые могут быть подключены к интернету ‒ часов, телефонов, телевизоров или колонок? В эпоху охоты за персональными данными, особенно передающимися с помощью Wi-Fi, как никогда актуальными становятся оборудование и программное обеспечение, позволяющие обезопасить сеть.

Отдельного внимания заслуживает американская компания Eero, чей маршрутизатор Eero Plusстал инновационным лауреатом CES 2019. Устройство обеспечивает защиту от вирусов и вредоносных программ для всех гаджетов, подключенных к его сети Wi-Fi. Роутер с аналогичными функциями продемонстрировала и сетевая компания Scalys. Ее TrustBox, разработанный в Нидерландах, ранее был удостоен похвалы Consumer Technology Association.

Запуск 5G

В этом году индустрия беспроводного интернета начнет масштабное обновление своей инфраструктуры. Крупнейшие операторы мобильной связи США, утверждают, что технология 5G будет доставлять данные с невероятно высокой скоростью, позволяя людям загружать целые фильмы за несколько секунд.

Кроме увеличения скорости работы смартфонов, 5G будет важен для других типов устройств: роботов, автомобилей с автоматическим управлением, беспилотников и камер видеонаблюдения. Ожидается, что эта технология значительно сократит время, необходимое гаджетам для связи друг с другом.

Но радоваться рано. Технология будет доступна пользователям на ограниченной территории ‒ в некоторых городах США, Германии, Великобритании, Швейцарии, Китая, Австралии и Южной Кореи. Кроме того, с 5G совместимы не все смартфоны. Так, компания Samsung Electronics заявила, что выпустят свое первое устройство, поддерживающие сотовую сеть нового поколения, только в 2019 году. Apple поддержит новшество лишь в 2020-ом.

Хайп без последствий: виртуальная реальность

Виртуальная реальность и беспилотные автомобили по-прежнему будут любимой темой для медиа и самих потребителей. Эти устройства для массового потребителя прочно ассоциируются с будущим, хотя до сих пор так и не получили достойного воплощения.

За последние несколько лет HTC, Google, Samsung, Facebook и Sony наводнили рынок гарнитурами виртуальной реальности, множеством программ и игр для них. Хотя, гаджеты этого типа суперпопулярными среди потребителей так и не стали. Аналитики рынка называют несколько тому причин: высокая стоимость, дефицит креативных идей, общая инертность потенциальной целевой аудитории.

Беспилотные автомобили начинают казаться нам мейнстримом, но с их производством и особенно тестированием не все гладко. Крупные автомобильные компании США не спешат наводнять рынок робомобилями, потому что за этим стоит череда противоречий и опасностей, начиная с правового урегулирования их присутствия на дорогах, заканчивая конкуренцией на рынке.

Напомним, Microsoft в феврале удивит мир технологией будущего. Microsoft работает над очками HoloLens второго поколения, но еще не представляла данную модель для рядового потребителя.

Также мы писали, что создан самый мощный процессор для дешевых смартфонов. Xiaomi Redmi Pro 2 будет первым смартфоном с процессором Qualcomm Snapdragon 675.

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