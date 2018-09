ТОП-5 видеоигр с самыми масштабными картами открытого мира

Портал VGR составил подборку видеоигр с наиболее масштабными картами открытого мира. При этом отмечается, что при составлении рейтинга учитывали лишь единую карту (условно говоря, представляющую собой один игровой мир): то есть, к примеру, "Ведьмак 3: Дикая Охота" обладает огромной картой, однако она разделена на несколько различных миров, переход между которыми требует подгрузки.

Кроме того, в подборку не включали видеоигры, где огромные пространства имеют мало уникального контента: например, Assassin’s Creed: Black Flag, где большая часть игрового мира представляет собой практически однотипный открытый океан; по тому же принципу в рейтинг не включили, к примеру, и No Man’s Sky.

Black Desert Online

Фото: Unofficialbdowiki

Black Desert Online — это MMORPG, разработанная студией Pearl Abyss и выпущенная в Южной Корее в 2014 году (позже игра была издана и в других странах). Это одна из наиболее успешных игр данного жанра в последние годы. Площадь игрового мира Black Desert Online составляет примерно 400 квадратных километров.

Xenoblade Chronicles X

Фото: Flanqer / Xenoblade Wikia

Xenoblade Chronicles X — видеоигра в жанре action/RPG, выпущенная на Nintendo Wii U в 2015 году; разработана студией Monolith Soft. Открытый игровой мир игры включает пять континентов вымышленной обитаемой планеты Мира, которую начали заселять люди, вынужденные оставить Землю. Площадь игровой карты Xenoblade Chronicles X равна примерно тем же 400 квадратным километрам. К слову, игра является одним из немногих проектов с открытым миром, выпущенных на Wii U.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Фото: Ubisoft

Ghost Recon Wildlands, вышедшая в марте прошлого года, обладает самым большим игровым миром среди всех игр Ubisoft. Данная видеоигра, являющаяся, к слову, первой частью серии Ghost Recon с открытым миром, включает игровой мир общей площадью около 440 квадратных километров.

Just Cause 3

Фото: Kronostradamus / Just Cause Wikia

Третья часть Just Cause обладает самым большим игровым миром среди игр серии (сможет ли следующая часть побить рекорд данной игры, пока непонятно). Площадь игровой карты Just Cause 3 составляет приблизительно 1 000 квадратных километров! Главному герою предоставлено множество вариантов для преодоления таких огромных пространств, в том числе автомобили, вертолеты и личный вингсьют. Just Cause 3 была выпущена компанией Square Enix в 2015 году.

Final Fantasy XV

Фото: Square Enix

Обладатель совершенно огромной карты открытого мира — ее площадь составляет около 2 000 квадратных километров! Final Fantasy XV была выпущена Square Enix в 2016 году на PlayStation 4 и Xbox One, а в 2018 году — на ПК. Игроки могут путешествовать по миру игры пешком и с помощью автомобиля "Регалия" (а также при помощи функции быстрого перемещения).

