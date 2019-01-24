Twitter обновил дизайн, но для избранных
Новый дизайн понравился не всем пользователям
Администрация социальной сети Twitter напомнила пользователям о том, что сервис переходит на новый дизайн. И даже дала некоторым пользователям сети возможность уже сейчас посмотреть, как это выглядит. Обещают, что скоро все участники сети смогут переключаться между старым и новым дизайном, – сообщает AIN.UA.
Основные изменения: кнопка для добавления эмоджи, увеличенные кнопки для твита или ответа, общее упрощение дизайна. Правда, не всем пользователям он нравится: пишут, что похоже на мобильную версию, которую запустили на десктопе.
Напомним, в середине января этого года Twitter объявил о запуске публичной программы тестирования. В рамках нее несколько тысяч пользователей получат ранний доступ к экспериментальным функциям и смогут повлиять на планы компании по их запуску.
Ранее мы писали, что пользователи Twitter разгадали биткоин-головоломку и получили вознаграждение. Разгадана биткоин-головоломка, зашифрованная в парижском мурале.
Также сообщалось, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що його Twitter-акаунт спробували зламати невідомі. Про це він сам повідомив, після відновлення доступу до акаунту.
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