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Twitter обновил дизайн, но для избранных

Сегодня, 05:02

Новый дизайн понравился не всем пользователям

Twitter обновил дизайн, но для избранных Бизнес Новый дизайн понравился не всем пользователям

Администрация социальной сети Twitter напомнила пользователям о том, что сервис переходит на новый дизайн. И даже дала некоторым пользователям сети возможность уже сейчас посмотреть, как это выглядит. Обещают, что скоро все участники сети смогут переключаться между старым и новым дизайном, – сообщает AIN.UA.  

Основные изменения: кнопка для добавления эмоджи, увеличенные кнопки для твита или ответа, общее упрощение дизайна. Правда, не всем пользователям он нравится: пишут, что похоже на мобильную версию, которую запустили на десктопе.

Напомним, в середине января этого года Twitter объявил о запуске публичной программы тестирования. В рамках нее несколько тысяч пользователей получат ранний доступ к экспериментальным функциям и смогут повлиять на планы компании по их запуску.

Ранее мы писали, что пользователи Twitter разгадали биткоин-головоломку и получили вознаграждение. Разгадана биткоин-головоломка, зашифрованная в парижском мурале.

Также сообщалось, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що його Twitter-акаунт спробували зламати невідомі. Про це він сам повідомив, після відновлення доступу до акаунту.

дизайн, соцсети, twitter

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