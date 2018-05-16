Украина 10 лет в ВТО: зачем бизнесу нужно членство страны в организации

Сегодня, 16:43

Торговый представитель Украины отчиталась о проведенной работе


Украина уже 10 лет является членом Всемирной организации торговли (ВТО) Об этом сообщила заместитель министра экономического развития, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Украина в ВТО 10 лет! Это важная дата для страны, украинского бизнеса. ... Украина активно использует площадки ВТО для отстаивания интересов украинского бизнеса. Это многосторонние торговые переговоры, работа органов ВТО, двусторонние и многосторонние переговоры о вступлении новых членов, обзоры торговой политики членов ВТО, система нотифицирования, процедура разрешения споров", – написала Микольская на своей странице в Facebook.

В видеообращении Микольская подчеркнула, что членство в ВТО остается очень важным для Украины, т.к. эта организация объединяет 160 стран, которые совокупно составляют 98% общего объема торговли в мире. По ее словам, это дает украинскому бизнесу возможности для продвижения собственных интересов.

"В первую очередь, ВТО – это организация, в которой происходит диалог. Поэтому есть возможность отстаивать и продвигать интересы украинских экспортеров. ... Второй крайне важный блок работы – это блок работы над новыми международными соглашениями, которые касаются внешней торговли. ... Третий важный для нас блок – блок споров. Соответственно, Украина имеет право инициировать споры против стран, которые нарушают правила ВТО и создают барьеры для украинского бизнеса", – пояснила Микольская.

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Микольская напомнила, что Украина  в апреле 2016 года впервые успешно прошла через "Обзор торговой политики в ВТО". "Это своеобразный "международный аудит", который усиливает принцип предсказуемости торговых режимов и практики его выполнения членами ВТО", – пояснила торгпред.

Она подчеркнула, что Украина активно использует инструменты торговой защиты и противодействует торговой агрессии России в ВТО. 

"В течение 2017 принято участие в 17 делах, из которых в четырех делах – в качестве истца, вдвух – ответчика и 11 – в качестве третьей стороны. Значительная часть из этих дел касалось противодействия торговой агрессии России – запрета транзита и ограничений на импорт некоторых видов украинской продукции", – отчиталась Микольская.

Кроме того, по ее словам, продолжются переговоры о заключении соглашений о зонах свободной торговли, в том числе такие переговоры с Турцией вышли на финишную прямую. Напомним, Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года.  Вопрос формирования ЗСТ между Украиной и Турцией был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016 года – в рамках визита премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу в Украину.
вто, Украина, ЗСТ, внешняя торговля, Микольская

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"Сегодня"

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