Украина попала в ТОП-6 поставщиков пива в Европу

Несмотря на то, что объемы производства пива падалинесколько лет подряд, Украина экспортировала в ЕС за 2017 год 11 млн литров пива, а это 3% от всего объема ввозимого в Европейский Союз продукта. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Главные поставщики пива в ЕС:

1) Мексика (211 млн литров и 52% от всего импорта);

2) Сербия (48 млн л., 12%);

3) США (39 млн л., 10%);

4) Беларусь (23 млн л., 6%);

5) Китай (16 млн. л., 4%);

6) Украина (11 млн л. 3%).

Как отмечали аналитики компании Pro-Consulting, в 2017 году экспорт украинского пива увеличился на 50%, по сравнению с 2016 годом.

Главным импортером украинского пива в ЕС была Литва (8,2% всех поставок), которая входит в четверку стран-потребителей еще с 2014 года. Тогда половина всего экспортируемого напитка отправлялась в Россию, 20% в Беларусь и практически столько же в Молдову.

В прошлом году пиво в Россию практически не экспортировалось, а поставки в Беларусь и Молдову снизились суммарно на 8 млн л., однако пивной сектор поддержали новые рынки сбыта. Так, Украина экспортировала в Алжир 18 млн л. пива — это 17,7% от всего экспорта в 2017-м году.

При этом рынок пива в Украине впервые с 2009 года прекратил падение. Рынок пива в 2017 году вырос на 0,1% – до 164,5 млн дал. Однако отраслевой ассоциации "Укрпиво" сообщают, что производство пива в 2017 году сократилось на 0,6% – до 178 млн дал. Впрочем, уже в первые два месяца 2018 года в Украине было сварено 19,4 млн дал пива, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.