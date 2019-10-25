Успеть за две минуты: стартаперы представят идеи президенту Зеленскому

Проекты призваны доказать, в 20 км от линии фронта можно и нужно развивать стартапы

29 октября во Мариуполе пройдет первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine, который посетят представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, международных финансовых учреждений, бизнеса, молодежи бизнес-лидеры. Форум также посетит президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках инвестиционного форума происходит специальное событие – [IT STAGE].

Программа [IT STAGE] будет состоять из пяти панелей, при которых обсудят инвестиции в инновации, важность инвестиций в ИТ-проекты, синергию местной власти, бизнеса и IT для создания общественно полезных технологических решений, виды акселерационного программ и инвестиционную привлекательность Донбасса.

Особое событие во время [IT STAGE] – возможность запитчить идею президенту. Пять отобранных стартапов в двухминутном питче представят президенту свои идеи развития региона. Уникальный формат предусматривает презентации по две минуты от представителей городской администрации, бизнеса, стартапов, университетов. Задача питчинга – попытаться объединить власть и местные таланты и вместе творить новые цифровые лица городов.

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На [IT STAGE] также будет работать демозона: пять украинских стартапов продемонстрируют успешный опыт взаимодействия с муниципалитетом, IT-сообществом и бизнесом для создания новых локальных проектов. Каждый сможет познакомиться с проектами, расспросить об опыте, заложить основу для партнерства.

Во время [IT STAGE] также состоится официальное открытие 1991 Mariupol при участии президента Украины, представителей USAID и Европейского инвестиционного банка, мэра Мариуполя и SocialBoost. 1991 Mariupol – место встречи инноваторов, молодых талантов, активных граждан, местных властей, представителей бизнеса и инвесторов. Это новое пространство для создания совместных идей сильных и умных людей в воодушевляющем городе Мариуполь.

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Спикеры:

Сергей Куприенко, Ring Ukraine – украинский проект, в который инвестировал Amazon;

Юрий Заремба, AXDRAFT – украинский стартап, который прошел акселерацию в Y Combinator, США;

Александр Славский, Business Incubator Group Ukraine.

Ольга Афанасьева, UVCA – ассоциация венчурных инвесторов, объединяет более 50 игроков;

Виктор Гурский, SocialBoost;

Ольга Афанасьева, UVCA;

Андрей Гадашевич, MakeBeCool. Компания – одна из основателей Мариупольского IT-кластера.

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[IT STAGE] будет полезен предпринимателям, студентам, творческим фрилансерам, командам IT-компаний. Много полезной информации смогут получить также активные горожане, которым важно знать, как инновации на местах способствуют привлекательности региона и почему следует не только привлекать инвестиции, но и инвестировать в региональные инициативы.

Основная цель [IT Stage] – стать точкой пересечения представителей государственного сектора, бизнеса, IT-компаний, донорских организаций и доказать, что в 20 км от линии фронта можно и нужно развивать стартапы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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