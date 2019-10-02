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В Киеве состоится Business Wisdom Summit 2019

2 октября, 09:21

38 спикеров - это собственники крупного бизнеса, CEO глобальных компаний

Фото: delo.ua

Фото: delo.ua

3 и 4 октября 2019 года в Киеве в Equides Club пройдет Business Wisdom Summit, на котором спикеры-практики расскажут о перспективных направлениях развития бизнеса, инструментах его усиления в условиях новой реальности.

38 спикеров – это собственники крупного бизнеса, CEO глобальных компаний, которые крайне редко выступают и всегда делятся новыми наработками.

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Около четырех сотен участников форума – владельцы среднего и крупного бизнеса, собравшиеся в одном престижном зале.

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Среди спикеров – известный журналист, автор проекта "Намедни" Леонид Парфенов, предприниматель и политик, совладелец корпорации "ИСД" Сергей Тарута, директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко, Директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, и другие.

Посетив форум, вы узнаете, как выдерживать череду кризисов, смену власти и при этом постоянно масштабироваться и развиваться не только в Украине, но и за границей.

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СКМ ДТЭК SCM

Источник: Сегодня

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