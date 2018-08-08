Во вторник, 7 августа, в работе Telegram произошел сбой.

Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Так, пользователи начали сообщать о сбоях в районе 22:00 по киевском времени. Перебои наблюдались по всему миру.

По данным ресурса, технические проблемы наблюдаются во многих странах Европы, Северной Америки и Африки.

Также сбой затронул пользователей Украины, Италии, Белоруссии, Испании, Англии и Норвегии.

Напомним, ранее в Telegram также произошел глобальный сбой. Украина тогда тоже оказалась среди стран, пользователи которых пострадали от неполадок. Пользователи испытывали проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).

Ранее сообщалось, что аудитория Telegram в Украине выросла на 600%. Мессенджер при этом остается далеко не самым популярным среди украинцев. Количество пользователей Facebook Messenger увеличилось на 210%, а Whats App стал популярнее в Украине на 133%.