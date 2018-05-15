В России подсчитали, сколько компаний попали под санкции США

Сегодня, 12:25

В Госдуме РФ призвали "защитить интересы государства"

Фото: Getty
Фото: Getty

Под санкции США попало более 400 российских компаний и 200 граждан РФ. Такие числа озвучил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"Санкции США носят абсолютно недружественный характер, у нас под них попало более 400 юридических лиц и порядка 200 граждан нашей страны, и мы должны делать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства, обеспечить безопасность страны, гарантировать права и свободы наших граждан", – сказал Володин.

Напомним, ранее США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка". В частности, под американские санкции попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом. Кроме того, США пригрозили наказаниями и компаниям из третьих стран, которые будут сотрудничать с фигурантами санкционного списка.

В свою очередь, в Госдуму РФ внесли законопроект с контрмерами против американцев, которым Москва хочет ввести свои санкции, в частности хотят запретить американскую продукцию на российской земле. В итоге стало известно, что именно запретит Россия в ответ на санкции США.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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