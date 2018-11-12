В Украине запустили технологию MobileID: что это за услуга и как ее подключить

Теперь MobileID станет доступным для всех пользователей с полным набором возможностей

7 ноября вступил в силу закон "Об электронных доверительных услугах". Он официально позволяет запустить технологию MobileID в Украине, сообщается на сайте Кабмина, – передает AIN.UA.

Что такое MobileID и чем полезна эта услуга

MobileID — способ идентификации личности с помощью мобильного телефона. Технология позволяет авторизоваться в различных сервисах, подписывать документы в электронном виде, открывать, вносить изменения, закрывать бизнес, получать выписки из реестров.

В Минюсте отмечают, что список возможностей MobileID со временем будет расти. В будущем технология позволит удаленно получать услуги в банках (открывать счета, проводить транзакции, получать кредиты), государственных учреждениях (получать права, регистрировать авто, голосовать и подписывать петиции), в сфере медицины, образования и бизнеса. В Минюсте подчеркивают, что MobileID надежнее других способов авторизации — например, логина и пароля — и его будет почти невозможно подделать или украсть злоумышленникам.

Кто из операторов уже подключил MobileID

Еще до того, как закон вступил в силу, некоторые операторы запустили MobileID с ограниченными возможностями. "Киевстар" запустил технологию в тестовом режиме еще в конце 2017 года — только для контрактных абонентов. Vodafone сделал аналогичный шаг в августе этого года.

Теперь MobileID станет доступным для всех пользователей с полным набором возможностей. Подключать всех абонентов к технологии уже начал Vodafone — но пока только в Харькове. Представители оператора рассказали, что сейчас с помощью MobileID можно оформить три вида справок: о составе семьи, о регистрации места жительства и технический паспорт недвижимости в БТИ.

В Vodafone отметили, что MobileID уже могут подключить и киевляне. До конца года компания планирует запустить услугу в других крупных городах, а в первом полугодии 2019-го — в каждом областном центре. В lifecell журналисту AIN.UA сообщили, что оператор планирует запустить технологию в начале 2019 года.

В "Киевстар" рассказали, что оператор проведет коммерческий запуск MobileID в "ближайшее время". В компании подчеркнули, что уже договорились о внедрении технологии в портал административных услуг Днепра и Львова. Это позволит днепрянам получать онлайн справки о составе семьи, место проживания без личного визита в учреждения, а жителям Львова — заказывать через интернет справки о наличии земельных участков, регистрации места жительства, составе семьи, копии и выписки из архивных документов, разрешения на благоустройство придомовых территорий и так далее (всего будет доступно 100 административных услуг).

Как подключить MobileID

В Минюсте объясняют,что нужно выполнить следующие действия:

Прийти в центр обслуживания оператора;

Пройти верификацию личности с помощью паспорта и идентификационного кода;

Получить SIM-карту "нового поколения" с функциями электронной подписи.

При этом, при прохождении этой процедуры менять номер телефона не придется. Vodafone, например, предлагает подключить MobileID либо на существующий номер, либо на дополнительный.

Напомним, появление Mobile ID в Украине пророчили еще с 2015 г. В конце 2017 г. одна из мобильных компаний наконец-то запустила услугу в пилотную эксплуатацию.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": Запуск Mobile ID: в Украине внедряют новый сервис онлайн-идентификации.