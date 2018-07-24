Вокруг Apple разгорается новый патентный скандал

Вчера, 08:11

На американскую компанию подали в суд из-за способа припаивать детали

Фото: AFP
Фото: AFP

Сингапурская компания Asahi Chemical & Solder Industries подала в США иск против компании Apple, обвинив ее в нарушении патента.

По мнению истца, Apple нарушила патент № 6176947 под названием "Бессвинцовые припои".

Как утверждается, Apple без разрешения использует запатентованную технологию во всех электронных изделиях — от смартфонов iPhone до компьютеров iMac.

Изначально патент был выдан компании H-Technologies Group, специализирующейся на технологических решениях для электронной промышленности. Компания Asahi Chemical & Solder Industries называет себя правопреемником H-Technologies Group.

Истец просит суд заставить Apple выплатить "разумное вознаграждение".

Напомним, ранее Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор, связанный с утверждениями Apple о том, что Samsung копировала дизайн iPhone. Спор длился с 2011 года.

В 2017 прошлом году Apple урегулировала еще один многолетний патентный спор – с Nokia. "Яблочная" компания согласилась выплатить финской компании аванс и заключить новый лицензионный договор.

Напомним, в июле 2012-го британский суд обязал компанию Apple похвалить Samsung на ее британском сайте и разослать в местные СМИ сообщение о том, что южнокорейский конкурент не копировал дизайн планшета iPad в своих устройствах Galaxy Tab.
суд, спор, Apple, патент, детали, H-Technologies, Asahi Chemical & Solder Industries

Вы сейчас просматриваете новость "Вокруг Apple разгорается новый патентный скандал". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Китаец украл у Apple секретные разработки беспилотного автомобиля

13 Июля, 01:44

В США арестовали теперь уже бывшего сотрудника Apple за кражу еще не обнародованных данных проекта компании в сфере беспилотных автомобилей

Техно

Apple перейдет на дешевые 5G модемы. Фото: Krakatets.com

Новые iPhone будут работать на дешевых китайских чипах

7 Июля, 20:55

В 2020 году Apple будет использовать 5G-модемы производителя MediaTek
Загрузка...
Загрузка...