Вокруг Apple разгорается новый патентный скандал
На американскую компанию подали в суд из-за способа припаивать детали
Сингапурская компания Asahi Chemical & Solder Industries подала в США иск против компании Apple, обвинив ее в нарушении патента.
По мнению истца, Apple нарушила патент № 6176947 под названием "Бессвинцовые припои".
Как утверждается, Apple без разрешения использует запатентованную технологию во всех электронных изделиях — от смартфонов iPhone до компьютеров iMac.
Изначально патент был выдан компании H-Technologies Group, специализирующейся на технологических решениях для электронной промышленности. Компания Asahi Chemical & Solder Industries называет себя правопреемником H-Technologies Group.
Истец просит суд заставить Apple выплатить "разумное вознаграждение".
Напомним, ранее Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор, связанный с утверждениями Apple о том, что Samsung копировала дизайн iPhone. Спор длился с 2011 года.
В 2017 прошлом году Apple урегулировала еще один многолетний патентный спор – с Nokia. "Яблочная" компания согласилась выплатить финской компании аванс и заключить новый лицензионный договор.
Напомним, в июле 2012-го британский суд обязал компанию Apple похвалить Samsung на ее британском сайте и разослать в местные СМИ сообщение о том, что южнокорейский конкурент не копировал дизайн планшета iPad в своих устройствах Galaxy Tab.
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