Вокруг Apple разгорается новый патентный скандал

На американскую компанию подали в суд из-за способа припаивать детали

Сингапурская компания Asahi Chemical & Solder Industries подала в США иск против компании Apple, обвинив ее в нарушении патента.

По мнению истца, Apple нарушила патент № 6176947 под названием "Бессвинцовые припои".

Как утверждается, Apple без разрешения использует запатентованную технологию во всех электронных изделиях — от смартфонов iPhone до компьютеров iMac.

Изначально патент был выдан компании H-Technologies Group, специализирующейся на технологических решениях для электронной промышленности. Компания Asahi Chemical & Solder Industries называет себя правопреемником H-Technologies Group.

Истец просит суд заставить Apple выплатить "разумное вознаграждение".

Напомним, ранее Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор, связанный с утверждениями Apple о том, что Samsung копировала дизайн iPhone. Спор длился с 2011 года.

В 2017 прошлом году Apple урегулировала еще один многолетний патентный спор – с Nokia. "Яблочная" компания согласилась выплатить финской компании аванс и заключить новый лицензионный договор.

Напомним, в июле 2012-го британский суд обязал компанию Apple похвалить Samsung на ее британском сайте и разослать в местные СМИ сообщение о том, что южнокорейский конкурент не копировал дизайн планшета iPad в своих устройствах Galaxy Tab.