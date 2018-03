Впервые за 125 лет Coca-Cola начнет выпускать алкоголь

Американская Coca-Cola, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, один из самых дорогих брендов мира, впервые в своей 125-летней истории начнет производить алкогольные напитки.

Компания намерена выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных напитков "чжухай" в Японии, где доминируют японские бренды, такие как Strong Zero, Highball Lemon and Slat, пишет Financial Times.

Этот шаг в Coca-Cola называют "уникальным в истории компании". По мнению руководства японского подразделения Coca-Cola, он имеет смысл, учитывая то, насколько крупным является рынок "чжухай".

Тот факт, что компания намерена поэкспериментировать со слабоалкогольными напитками, стал известен из интервью президента японского подразделения Джорджа Гардуньо.

Отвечая на вопрос о том, какие новые продукты компания выпустит на рынок в 2018 году, Гардуньо заявил о намерении Coca-Cola попробовать в Японии силы в категории продуктов "чжухай" – "баночных напитков, содержащих алкоголь", в состав которых традиционно входят спиртной напиток сетю, газированная вода и ароматизаторы.

Согласно данным японского производителя алкоголя Suntory, темпы роста рынка "чжухай" с 2013 года составляют от 5% до 25% в год. По словам Гардуньо, планы Coca-Cola выйти на этот рынок являются примером того, что компания ищет возможности для развития за пределами ключевого бизнеса.

"Coca-Cola всегда фокусировалась исключительно на безалкогольных напитках, и это эксперимент для конкретной ниши нашего рынка", – заявил он.

Содержание алкоголя в напитках "чжухай" обычно составляет от 3% до 8%, что делает их в этом плане альтернативой пиву. Кроме того, на рынке представлены сотни различных вкусов этих коктейлей, в связи с чем они популярны у женщин.

