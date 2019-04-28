Южная Корея остановит производство смартфонов LG
Покидать рынок гаджетов компания при этом не собирается
Корейский производитель электроники LG, который недавно представил смартфон с двумя экранами, уже несколько лет испытывает проблемы с мобильным подразделением. Как сообщает агентство Reuters, по этой причине LG Electronics останавливает производство смартфонов у себя на родине в Южной Корее.
Так, LG полностью перенесет производство на уже существующий завод во Вьетнаме.
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Такое решение поможет сократить расходы компании и немного оптимизировать мобильный бизнес. По данным аналитиков, на корейский завод приходится около 10-20% производства всех устройств. В основном, это флагманские смартфоны.
Однако, несмотря на низкие продажи, LG не собирается покидать мобильный бизнес.
Напомним, ранее владельцы смартфонов LG столкнулись с серьезными проблемами. Некоторые устройства без видимой причины уходят в циклическую перезагрузку и пользоваться ими невозможно. К счастью для украинских пользователей, чаще всего проблема наблюдается в США.
Также специалисты рассказали "Сегодня", что Уукраинцы массово слепнут из-за компьютеров и смартфонов:
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