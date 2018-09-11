Закон "маски-шоу стоп": Гройсман анонсировал изменения

Сегодня, 12:14

Премьер-министр уверен, что ответственность правоохранителей должна усилиться

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.u
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.u

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым внести изменения в закон "маски-шоу стоп", чтобы усилить ответственность правоохранительных органов за злоупотребления с целью давления на бизнес. Об этом он заявил во время форума Реанимационного пакета реформ (РПР).

"Нам нужны изменения в законе "Маски-шоу стоп", где урегулируется ответственность и процедуры, когда контролирующие структуры будут более ответственными перед реальным сектором, перед реальным бизнесом за свои действия", – сказал он.

Напомним, 7 декабря в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.

Ранее премьер-министр Гройсман пообещал жесткое наказание за нарушение закона "маски-шоу стоп". Он уточнил, что положения закона нередко нарушают как правоохранители, так и сами предприниматели, работающие в тени.

Также Гройсман решил бороться с "дурью" в правоохранительных органах и инициировал ряд проверок. По словам премьера, в Украине пришло время для "чистки" правоохранительных органов и проверяющих, которые могут оказывать давление на бизнес.
закон, изменения, Гройсман, Владимир Гройсман, маски-шоу стоп, маски-шоу

Вы сейчас просматриваете новость "Закон "маски-шоу стоп": Гройсман анонсировал изменения". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александра Воробьева

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Чиновников нужно наказывать за незаконные проверки бизнеса - Порошенко

4 Июля, 19:35

Президент обсудил с представителями бизнеса, как улучшить условия ведения экономической деятельности в стране

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Маски-шоу" больше не пройдут: Порошенко внес в Раду новый законопроект

5 Апреля, 17:26

Глава государства инициировал создание в Украине нового ведомства для защиты бизнеса
Загрузка...
Загрузка...