Закон "маски-шоу стоп": Гройсман анонсировал изменения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым внести изменения в закон "маски-шоу стоп", чтобы усилить ответственность правоохранительных органов за злоупотребления с целью давления на бизнес. Об этом он заявил во время форума Реанимационного пакета реформ (РПР).

"Нам нужны изменения в законе "Маски-шоу стоп", где урегулируется ответственность и процедуры, когда контролирующие структуры будут более ответственными перед реальным сектором, перед реальным бизнесом за свои действия", – сказал он.

Напомним, 7 декабря в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.

Ранее премьер-министр Гройсман пообещал жесткое наказание за нарушение закона "маски-шоу стоп". Он уточнил, что положения закона нередко нарушают как правоохранители, так и сами предприниматели, работающие в тени.

Также Гройсман решил бороться с "дурью" в правоохранительных органах и инициировал ряд проверок. По словам премьера, в Украине пришло время для "чистки" правоохранительных органов и проверяющих, которые могут оказывать давление на бизнес.