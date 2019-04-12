"Жестко, мордой в пол": Гройсман призвал к активной борьбе с рейдерами
Премьер-министр обратился к правоохранителям и депутатам Рады
Правоохранительные органы Украины должны жестко пресекать попытки рейдерских захватов бизнеса в стране. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Все те случаи, где есть такие нападения "титушек", оружие и так далее, их всех кладут лицом в пол, арестовывают, и полиция тут действует достаточно жестко. Я хочу поблагодарить Национальную полицию и призвать – жестко, лицом в пол. Жестоко, мордой в пол. Никто не имеет права нарушать право на частную собственность", – сказал Гройсман.
Премьер-министр также обратился к народным депутатам с просьбой направлять свои инициативы в созданную правительством комиссию по антирейдерству, чтобы повысить ответственность за данный вид преступлений.
Напомним, в ноябре 2018 года был внесен в Верховную Раду был внесен антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.
Впрочем, в декабре-2018 Верховная Рада не приняла этот антирейдерский закон во втором чтении. Документ был отправлен на доработку для повторного второго чтения.
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