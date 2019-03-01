"Донецксталь" и шахтоуправление "Покровское" создают кадровый резерв для угольной отрасли

Среди студентов в рамках проекта "Школа-Университет-Предприятие" будут сформированы группы перспективных молодых специалистов

"Донецксталь" и шахтоуправление "Покровское" создают кадровый резерв для угольной отрасли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93f/34e/5c793f34e18d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93f/34e/5c793f34e18d6.jpg 2019-03-01T16:19:00+02:00 Новости компаний Среди студентов в рамках проекта «Школа-Университет-Предприятие» будут сформированы группы перспективных молодых специалистов

Компания "Донецксталь", один из крупнейших инвесторов в добывающей отрасли Украины, шахтоуправление "Покровское" и Донецкий национальный технический университет (после оккупации Донецка переехал на подконтрольную Украине территорию в город Покровск Донецкой области) подписали меморандум о сотрудничестве и совместной подготовке кадров.

Студенты ДонНТУ с достаточным уровнем успеваемости будут ежемесячно получать корпоративные шахтерские стипендии от 750 до 2000 грн, с учетом года обучения и среднего бала. Сотрудникам и их детям "Донецксталь" и ШУ "Покровское" полностью или частично компенсируют стоимость обучения в вузе на горных специальностях (полная стоимость – от 8,5 до 27 тыс. грн в год). А победители конкурсов инженерных и научных проектов будут получать гранты на приобретение необходимой для учебы компьютерной техники.

Среди студентов в рамках проекта "Школа-Университет-Предприятие" будут сформированы группы перспективных молодых специалистов для обучения по дуальной системе. В течение первого семестра обучение будет проходить в вузе. Начиная со второго и последующих семестров теоретическое модульное образование будет составлять 50% учебного времени, а остальная половина отводится для оплачиваемой практики на шахтоуправлении. Учебные программы при этом будут адаптированы под современную технологию производства.

Также будет модернизирована лабораторная база университета и развернута совместная инновационная деятельность с последующим внедрением передовых разработок.

"Текущая ситуация на угольных предприятиях требует наличия квалифицированных специалистов, умеющих работать в условиях высокой автоматизации и механизации процессов. С предприятиями-партнерами мы активно внедряем инновации, и часто используем сложное американское и европейское оборудование, аналогов которому нет в Украине. Чтобы и дальше успешно проводить модернизацию и наращивать производство, мы начинаем формировать кадровый резерв – для себя, и для отрасли в целом. Наше сотрудничество с ДонНТУ будет способствовать возвращению былого престижа профессии в регионе, а студентам позволит быть готовыми к любым новшествам и изменениям в угольной промышленности", - отметил генеральный директор ПРАО "Донецксталь" Ильдар Салеев.

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