ДТЭК Энерго перевел третий по счету энергоблок Приднепровской ТЭС на газовый уголь

Подключение к энергосистеме еще одного переоборудованного блока – №10 – намечено на декабрь

ДТЭК Энерго завершил перевод энергоблока №9 ДТЭК Приднепровской ТЭС на украинский газовый уголь. Это третий по счету блок станции, который начал работать на украинском топливе

Персонал ДТЭК Приднепровская ТЭС запустил в сеть энергоблок №9 мощностью 150 МВт. За 9 месяцев он был переоборудован с использования антрацита на газовый уголь. В 2017 г. ДТЭК переоборудовал блоки №7 и №8.

Подключение к энергосистеме еще одного переоборудованного блока – №10 – намечено на декабрь 2018 г., сейчас полным ходом ведутся строительно-монтажные работы. Общая стоимость перевода энергоблоков №9, 10 составит 300 млн грн.

За год работы Приднепровской ТЭС на газовом угле потребность в импортном антраците снизилась на 0,7 млн тонн. Станция прекратила использовать антрацит с 21 апреля 2018 года.

"В этом году мы полностью завершим перевод с антрацита на газовый уголь четырех блоков Приднепровской ТЭС общей мощностью 600 МВт. Украинский уголь – это залог стабильного энергоснабжения Украины. И чем больше тепловая генерация будет ориентироваться на топливо, которое добывается в Украине – тем больший положительный эффект получит государство и жители", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Для переоснащения энергоблока №9 смонтировали более 200 тонн тепло-механического оборудования (газо-, воздухо-, пылепроводы), установили три новых вентилятора в схеме газо-воздушной сушки топлива, заменили 16 старых горелок на новые (с низкой эмиссией оксида азота). На блоке также смонтировали автоматизированную систему управления технологическим процессом фирмы Emerson – для управления новыми пылесистемами и выполнили противопожарные мероприятия, позволяющие безопасно их эксплуатировать.

ДТЭК с апреля 2017 года реализует поэтапный план перевода энергоблоков антрацитовых ТЭС компании на украинский уголь для минимизации импорта. Это была оперативная реакция компании на остановку поставок антрацита из временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской области в марте 2017 года вследствие блокады.