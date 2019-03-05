ДТЭК Энерго заплатил налогов в три раза больше, чем получил прибыль

В 2018 году компания получила прибыль от курсовых разниц в 0,5 млрд грн против убытка в 3,1 млрд грн в 2017 году

Фото: ДТЭК.

ДТЭК Энерго заплатил налогов в три раза больше, чем получил прибыль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e38/dde/5c7e38ddec67e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e38/dde/5c7e38ddec67e.png 2019-03-05T10:59:00+02:00 Новости компаний В 2018 году компания получила прибыль от курсовых разниц в 0,5 млрд грн против убытка в 3,1 млрд грн в 2017 году

ДТЭК Энерго в январе-декабре 2018 года получил чистую прибыль в 5,2 млрд грн. Напомним, что прибыль компании за 9 месяцев 2018 года составила 3,4 млрд грн. Об этом сообщает медиа-центр компании.

На показатели компании по сравнению с прошлым годом продолжает влиять отсутствие убытков от потери активов, находящихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Компания консолидированной отчетности за 2017 год общий ущерб по НКТ оценила в 4,4 млрд грн.

Укрепление национальной валюты положительно отразилось на финансовых результатах. В 2018 году компания получила прибыль от курсовых разниц в 0,5 млрд грн против убытка в 3,1 млрд грн в 2017 году.

В 2018 году ДТЭК Энерго инвестировал в модернизацию и развитие производства около 8 млрд грн, чтобы реализовать проекты, которые способствуют энергетической безопасности Украины. Компания вкладывает в развитие украинской угледобычи и перевода энергоблоков ТЭС на отечественный уголь.

Кроме того, ДТЭК Энерго выплатил 16 млрд грн налоговых платежей – Государственная фискальная служба внесла предприятия ДТЭК Энерго в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины.

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