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ДТЭК Нефтегаз добыл 1,64 млрд куб. м газа в 2018 году

Сегодня, 15:12

Целевые объемы добычи были перевыполнены благодаря реализации программы бурения на Семиренковском месторождении

ДТЭК Нефтегаз добыл 1,64 млрд куб. м газа в 2018 году https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/dda/311/5c3dda31146ab.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/dda/311/5c3dda31146ab.jpg Новости компаний Целевые объемы добычи были перевыполнены благодаря реализации программы бурения на Семиренковском месторождении

В 2018 году ДТЭК Нефтегаз добыл 1 648,5 млн куб. м природного газа, что превышает запланированный уровень на 50 млн куб. м. Добыча газового конденсата составила 51,5 тыс. т. 

Целевые объемы добычи были перевыполнены благодаря реализации программы бурения на Семиренковском месторождении, в рамках которой были пробурены скважины №25 и №61. Также ДТЭК Нефтегаз финализировал масштабный инвестиционный проект по строительству пропаново-холодильной установки, которая была введена в эксплуатацию на Олефировской УППГ в сентябре 2018 г.

Кроме того, были выполнены капитальные ремонты c проведением мероприятий по интенсификации добычи на действующем фонде скважин, а также обустроены и введены в эксплуатацию компрессора утилизации газов стабилизации конденсата на Олефировской УППГ и Семиренковской УКПГ, которые позволяют значительно увеличить экологичность процесса добычи углеводородов. 

Игорь Щуров, генеральный директор ДТЭК Нефтегаз: "В 2018 г. мы подтвердили свой исторический максимум благодаря повышению эффективности работы с действующим фондом и внедрению современных технологий – за счет инноваций нам удалось дополнительно добыть 100 млн куб. м газа. Важно отметить, что за последний год произошло существенное улучшение регуляторной среды, которое поспособствовало пересмотру инвестиционных программ и мы планируем увеличение объёмов бурения для восстановления предыдущей динамики добычи уже с 2020 г. Также наша компания планирует продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов и системное внедрение инновационных решений, направленных на увеличение объемов добычи углеводородов".
 

природный газ, ДТЭК Нефтегаз

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