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ДТЭК Нефтегаз начал реализацию программы глубокого бурения на Мачухском месторождении

Сегодня, 15:00

Планируется бурение четырех разведочных и двух поисковых скважин с целью открытия новых залежей газа

Фото: ДТЭК Нефтегаз
Фото: ДТЭК Нефтегаз. Фото: Анатолий Бойко
ДТЭК Нефтегаз начал реализацию программы глубокого бурения на Мачухском месторождении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/350/2b8/5ca3502b89f34.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/350/2b8/5ca3502b89f34.jpg Новости компаний Планируется бурение четырех разведочных и двух поисковых скважин с целью открытия новых залежей газа

ДТЭК Нефтегаз приступил к реализации новой программы глубокого бурения на Мачухском месторождении в Полтавской области. В рамках данной программы планируется бурение четырех разведочных и двух поисковых скважин с целью открытия новых залежей газа.

Программа глубокого бурения разработана на основании высокотехнологичных геолого-геофизических исследований – широкоазимутальной 3D сейсморазведки, высокоточной гравиразведки и магниторазведки – проводимых ДТЭК Нефтегаз на протяжении последних четырех лет.

Первым объектом в рамках данной программы стала скважина №53, бурение которой началось в марте. Ее проектная глубина составляет 5 850 м.

При бурении скважины используется интегрированный подход управления строительством с привлечением международных сервисных операторов. Компания Sсhlumberger предоставляет винтовые забойные двигатели и услуги каротажа в процессе бурения. Конструкция скважины предусматривает использование высокогерметичных обсадных колонн Voestalpine (Австрия), что непосредственно повышает безопасность скважины как сооружения. Долотный сервис предоставляет компания Endevour – официальный представитель компании NOV. Также Endevour обеспечивает сервис станции геолого-технологических исследований с использованием оборудования и программного обеспечения DrillLab (Польша). В процессе бурения применяются высокотехнологические методы исследований – кросс-дипольный акустический и ядерно-магнитный каротаж, а также скважинный имейджер.

Бурение скважины №53 осуществляет компания "Белоруснефть", используя станок Bentec грузоподъёмностью 450 т, оборудованный буровыми насосами мощностью 1600 л.с., буровой лебедкой мощностью 2000 л.с. и системой верхнего привода Top Drive TD-500-HT, что дает возможность увеличить скорость бурения. Буровая установка оснащена противовыбросовым оборудованием с рабочим давлением 1050 атм, которое предназначено для бурения скважин на месторождениях с аномально высокими пластовыми давлениями и температурами, к которым относится Мачухское ГКМ.

"Мачухское месторождение – одно из самых сложных не только в Украине, но и в мире с точки зрения горно-геологических условий разработки. На протяжении четырех лет мы системно инвестировали в исследования по изучению данной площади для планирования глубокого бурения с целью освоения запасов месторождения и разведки его более глубоких горизонтов. Общая сумма инвестиций в исследование Мачухского месторождения составила более 300 млн грн. Наша долгосрочная цель в рамках данного участка – переход на новые глубинные горизонты более 7 тыс. м, где до нас еще никто не добывал газ в Украине, что, несомненно, станет значительным вкладом в достижение энергетической независимости Украины", – заявил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

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Тег ДТЭК, добыча газа, ДТЭК Нефтегаз

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