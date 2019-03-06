ДТЭК Нефтегаз победил в первом открытом аукционе на нефтегазовую площадь

Это первый в Украине аукцион, который проводился в режиме онлайн в системе Prozorro.Sale

Фото: Анатолий Бойко

ДТЭК Нефтегаз победил в первом открытом аукционе на нефтегазовую площадь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/92d/125/5c792d125278f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/92d/125/5c792d125278f.jpg 2019-03-06T15:04:00+02:00 Новости компаний Это первый в Украине аукцион, который проводился в режиме онлайн в системе Prozorro.Sale

ООО "Нефтегазсистемы" (входит в портфель активов ДТЭК Нефтегаз), 06 марта 2019 г. выиграло аукцион Государственной службы геологии и недр Украины на приобретение специального разрешения на пользование недрами Свитанково-Логивской площади (Харьковская обл.). Это первый в Украине аукцион, который проводился в режиме онлайн в системе Prozorro.Sale. Компания приобрела спецразрешение за 85 млн грн, что на 384% больше стартовой стоимости лицензии и является абсолютным рекордом для Украины.

Свитанково-Логивская площадь находится на территории Чугуевского, Змиевского, Харьковского районов Харьковской области. Она занимает территорию в 197,5 кв. км. Вид полезного ископаемого: нефть, газ природный, конденсат. Вид пользования недрами: геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). Срок, на который предоставляется разрешение: 20 лет.

"Запуск публичных онлайн аукционов является важнейшим результатом многолетних реформ в газодобывающей отрасли. Благодаря абсолютно прозрачной процедуре и в условиях честной конкурентной борьбы, сегодня нам удалось приобрести специальное разрешение на площадь, которую мы изучали совместно с отраслевыми научными институтами последние 3-4 года. Этот шаг является логическим продолжением развития нашего бизнеса в Харьковской области. В ближайшие годы нам предстоит инвестировать более 300 млн грн в геологоразведочные работы, поисковое бурение и строительство наземной инфраструктуры. В случае открытия месторождения, дополнительные инвестиции в развитие и освоение его запасов составят суммарно порядка 1 млрд грн, что позволит нам увеличить свой вклад в энергетическую независимость Украины", - отметил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

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