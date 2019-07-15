ДТЭК Нефтегаз привлекает на украинский рынок американские технологии

Украинская компания и Q.B. Johnson Manufacturing (США), ведущий мировой производитель оборудования для нефтегазовой отрасли, провели конференцию

Фото: Александр Яремчук

ДТЭК Нефтегаз и компания Q.B. Johnson Manufacturing (США), ведущий мировой производитель оборудования для нефтегазовой отрасли, на днях провели конференцию "Основные аспекты при выборе технологии подготовки газа. Сравнение подходов Северной Америки и Украины". Семинар посетили более 50 участников, в том числе представители крупнейших украинских газодобывающих компаний.

Среди рассмотренных вопросов – осушка газа и конденсата, обеспечение безгидратных режимов процесса подготовки газа, современные технологии очистки природного и сжиженного газа от сероводорода и меркаптанов, увеличение добычи пропан-бутана на установках подготовки газа без использования турбодетандеров. На примере Олефировской УППГ ДТЭК Нефтегаз был продемонстрирован эффект от замены метанола с регенерацией моноэтиленгликоля.

"В первую очередь, я хочу отметить очень высокую степень технической подготовки украинских инженеров. Однако важно давать им возможность расширять свой опыт и знакомиться с новыми технологиями, которые применяются в западных странах", – заявил президент Q.B. Johnson Manufacturing Лори Джонсон

Также международный эксперт оценил уровень применения современных технологий в компании ДТЭК Нефтегаз. "Диджитальные технологии, которые применяет компания, позволяют контролировать множество процессов на производственных объектах в режиме реального времени и оперативно принимать решения по повышению эффективности при добыче газа. Уровень цифровизации месторождений ДТЭК Нефтегаз может служить примером даже для многих международных компаний", – подчеркнул Лори Джонсон.

Директор по добыче углеводородов ДТЭК Нефтегаз Алексей Раптанов отметил: "В прошлом году мы реализовали масштабный проект по строительству пропаново-холодильной установки с использованием оборудования Q.B. Johnson и уже сейчас наблюдаем положительный эффект от этого технологического решения. Поэтому мы уверенны, что применение инновационных подходов и новейшего оборудования крайне важно для увеличения добычи газа и приближает Украину к энергонезависимости".

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