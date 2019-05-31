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ДТЭК Нефтегаз завершил бурение новой глубокой скважины в рекордный срок

31 мая, 14:17

Бурение проводилось безамбарным методом с полной утилизацией отходов, что соответствует международным экологическим стандартам

Фото: ДТЭК
Фото: ДТЭК.

ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №72 на Семиренковском газоконденсатном месторождении в рекордно короткий срок – за 3,5 месяца, что позволило построить объект с опережением графика более чем на 2 месяца. Глубина скважины составляет 5420 м.

При бурении использовались современные технологии и оборудование: станок Drillmec 350 т 2014 года выпуска, система винтовых забойных двигателей (ВЗД) с высокими техническими параметрами, а также долотный сервис Smith Bits, который учитывает последние разработки в области дизайна долот и направлен на достижение максимальных скоростей. Первичное вскрытие продуктивных горизонтов выполнено на углеводородном буровом растворе, который показал свою эффективность на других скважинах компании. Также было применено новаторское инженерное решение – исключена одна из технических колонн, что позволило успешно пробурить скважину до проектной глубины со значительным опережением проектных сроков.

Бурение проводилось безамбарным методом с полной утилизацией отходов, что соответствует международным экологическим стандартам отрасли. Работы по бурению выполнила компания "Белоруснефть".

"Для достижения энергонезависимости Украины крайне необходимо увеличение объемов бурения новых скважин. Наша компания продемонстрировала, что использование инновационных подходов и новейшего оборудования позволяет сократить сроки строительства скважин даже в условиях больших глубин и сложных горно-геологических условий. Наша новая глубокая скважина была пробурена за рекордные 3,5 месяца, что является беспрецедентным случаем для отрасли", – отметил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что ДТЭК будет добывать больше газа в Полтавской области.


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Тег ДТЭК, скважина, ДТЭК Нефтегаз

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