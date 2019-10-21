ДТЭК присоединился к Всемирному экономическому форуму

Бурение скважины. Фото: ДТЭК

ДТЭК стал членом Всемирного экономического Форума (ВЭФ, World Economic Forum), международной неправительственной организации, деятельность которой направлена на развитие международного сотрудничества. Таким образом ДТЭК стал одним из представителей энергетического сектора в стратегическом сообществе ВЭФ вместе с General Electric, ENGIE, Schneider Electric, Vattenfall и другими компаниями – мировыми лидерами энергетической отрасли.

Об этом говорится в сообщении компании.

Приобщившись к ВЭФ, ДТЭК получит уникальную возможность участвовать в стратегическом развитии энергетического сектора на межгосударственном уровне, выявлять ключевые вызовы для развития отрасли и развивать возможности для сотрудничества. Сообществом ВЭФ поднимаются очень важные вопросы, такие как интеграция энергетических систем, равноправный доступ к электрическим сетям, диджитализация в электроэнергетике, стабильность энергосистемы, а также снижение выбросов энергетической отрасли.

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Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил: "Это беспрецедентная возможность для ДТЭК – быть вовлеченным в формирование глобальной повестки дня в энергетической сфере, фокусируясь на устойчивом развитии и обеспечении положительных сдвигов в электроэнергетической сфере, которые позволят обеспечить потребителей услугами высокого качества. Мы поддерживаем ВЭФ в его стремлениях изменить мир к лучшему".

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ДТЭК также будет участвовать в платформе формирования энергетического будущего. Это группа высокого уровня по привлечению различных стейкхолдеров для поиска инновационных решений в энергетике. Платформа объединяет лидеров из правительственных кругов, гражданского общества, компаний, работающих в сфере энергетических технологий, частных инвесторов для разработки рекомендаций по регулированию и политик, а также инновационных моделей для инвестиций в инфраструктуру и развитие отрасли.

"Чувствовать себя на передовой всей энергетической отрасли очень важно. ДТЭК лидирует в процессах перехода на возобновляемые источники энергии в Украине и поддерживал переход к новой либеральной модели на рынке электроэнергии. Мы болеем за внедрение новых реформ на украинском энергорынке для того, чтобы соответствовать лучшим практикам Европы и мира. Мы будем сотрудничать как с партнерами, так и с коллегами за пределами Украины, чтобы отрасль энергетики развивалась таким образом, дабы лучше обеспечивать потребности украинцев и улучшать те экологические условия, в которых они живут", – отметил Максим Тимченко.

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