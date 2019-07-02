ДТЭК соединил Киев и Одессу сетью скоростных автозарядных станций STRUM

Проехать между Киевом и Одессой на электромобиле теперь можно с парой остановок на кофе длительностью от 20 до 40 минут

Фото: ДТЭК.

ДТЭК установил четыре скоростных зарядки STRUM на Одесской трассе на расстоянии 100-150 км друг от друга в удобных локациях:

на парковке гостинично-ресторанного комплекса "Золотая Подкова", с. Чупыра Киевской области, в 100 км от столицы;

на заправке SOCAR, с. Ропотуха Черкасской области (рядом с Уманью);

на заправке Shell, с. Настасиевка Одесской области, в 130 км от Одессы;

на паркинге супермаркета METRO в Одессе (ул. Аэропортовская, 29).

"Небольшой запас хода электромобилей без скоростной подзарядки делал их заложниками больших городов, где в основном сконцентрированы быстрые зарядные станции. Возможности путешествовать по Украине были ограничены. Теперь можно доехать до моря или в столицу, сделав несколько остановок на подзарядку и кофе. Наши станции мощностью 50 кВт за 20-40 минут заряжают аккумулятор автомобиля до 80%", – рассказал руководитель проекта сети STRUM Игорь Ковалев.

Найти свободную заправку в столице или на трассе можно через приложение STRUM Charging для смартфонов. Мультиформатные станции последнего поколения от европейского производителя АВВ способны обеспечить зарядку любого электромобиля (напрямую или через адаптер) и одновременно заряжать две машины. Безопасность, в том числе для батареи авто, гарантируется наличием полного пакета международных сертификатов.

"Путешествие из столицы к морю обойдется в среднем от 300 до 600 грн. Но украинцы хотят не только экономить, а задумываются над экологическими преимуществами этого вида транспорта. Развивая инфраструктуру STRUM, мы помогаем им сделать выбор в пользу электромобилей", – сообщил Игорь Ковалев.

До конца этого лета сеть STRUM вырастет до 23 скоростных зарядных станций. 10 станций уже год работают в Киеве на паркингах крупнейших торговых и бизнес-центров. Еще 13 станций будут установлены с июня по август. Объем инвестиций ДТЭК в развитие зарядной инфраструктуры уже составил более 20 млн грн., а с завершением установки станций на трассах вырастет до 30 млн грн.



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