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ДТЭК ВИЭ привлек 90 млн евро иностранных кредитов для строительства II очереди Приморской ВЭС

24 июня, 14:55

Компания в очередной раз подтвердила свой статус ключевого инвестора в возобновляемую энергетику Украины

Фото: ДТЭК
Фото: ДТЭК.

ДТЭК ВИЭ, операционная компания, консолидирующая активы ДТЭК в возобновляемой энергетике, завершила сделку по привлечению 90 млн евро зарубежного финансирования для строительства ІІ очереди Приморской ВЭС в Запорожской области. 

Кредит предоставлен консорциумом трех немецких банков – KFW IPEX-Bank, ODDO BHF Aktiengesellschaft во главе с Bayerische Landesbank, под гарантии экспортно-кредитных агентств (ЭКА) Euler Hermes и CESCE. Срок кредитования – 10 лет после ввода ветроэлектростанции в эксплуатацию.

Для Euler Hermes (Германия), лидирующего ЭКА, это уже третий проект с ДТЭК в возобновляемой энергетике. Ранее агентство страховало сделки по привлечению заемного финансирования для строительства I очереди Приморской ВЭС и первого крупного проекта ДТЭК в ветроэнергетике – Ботиевской ВЭС. Для экспортно-кредитного агентства CESCE (Испания) эта сделка стала первой  в Украине за последние несколько лет.

"ДТЭК ВИЭ в очередной раз подтвердил свой статус ключевого инвестора в возобновляемую энергетику Украины. В прошлом году вложения компании составили почти половину от всех инвестиций в сектор ВИЭ. Последняя сделка по привлечению заемного финансирования для строительства Приморской ВЭС укрепляет роль компании в качестве долгосрочного партнера для ведущих международных финансовых институтов и компаний по поставке промышленного оборудования. Привлекая инвестиции в передовые и инновационные решения, мы продолжаем вносить вклад в трансформацию энергетического сектора и укрепление энергетической безопасности Украины", – отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш. 

"BayernLB рад объявить о закрытии сделки на сумму 90 млн евро по финансированию строительства II очереди Приморской ВЭС. Строительство Приморской ВЭС станет вкладом в поддержку усилий Украины по увеличению доли "зеленой" энергетики до целевого уровня в соответствии с принятой Директивой ЕС по возобновляемой энергии 2009 г. Хочу выразить благодарность команде ДТЭК ВИЭ, благодаря профессионализму которой были своевременно преодолены все вызовы этого сложного проекта для его реализации в срок", — заявила Кармен Ларрац, глава проектного финансирования Bayerische Landesbank.

Строительство ІІ очереди Приморской ВЭС мощностью 100 МВт стартовало в 2018 году. Ветропарк будет состоять из 26 ветротурбин производства компании GE единичной мощностью 3,8 МВт.  После завершения строительных работ (на I и II очереди), Приморская ВЭС будет оснащена 52 ветротурбинами GE 3.8-130/137-110HH, одной из наиболее инновационных наземных моделей GE. Общие инвестиции в проект составят более 150 млн евро.

Сейчас идет активная фаза строительства: построены все подъездные дороги, свайные поля и фундаменты под ветротурбины, идет установка первых ветряков. Завершение строительства запланировано на сентябрь 2019 года. 
После ввода в эксплуатацию двух очередей Приморская ВЭС мощностью 200 МВт будет генерировать порядка 650-700 млн кВт∙ч "зеленой" электроэнергии ежегодно. Этого количества энергии достаточно для обеспечения электричеством порядка 350 тысяч украинских домохозяйств. Работа объекта позволит сократить выбросы СО2 в атмосферу на 700 тыс. тонн в год за счет снижения загрузки предприятий традиционной генерации.

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Тег запорожская область, ДТЭК, ДТЭК ВИЭ, вэс

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