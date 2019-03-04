ДТЭК, Vodafone и Cisco помогут Львову найти инновации

Для Украины инновации могут стать инструментом, который обеспечит экономический прорыв и энергетическую независимость государства

ДТЭК, Vodafone и Cisco помогут Львову найти инновации 2019-03-04T16:42:00+02:00 Новости компаний Для Украины инновации могут стать инструментом, который обеспечит экономический прорыв и энергетическую независимость государства

Львовский городской совет подписал меморандум с платформой открытых инноваций RE:ACTOR и партнерами: Cisco, Vodafone Украины и DTEK о консолидации усилий в рамках реализации проекта Lviv Open Challenge, который направлен на поиск, привлечение и отбор лучших инновационных и технологических решений и идей, способных изменить город к лучшему и привести его в соответствие со стандартами и вызовами современности.

Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

Как отмечается, направления для поиска таких решений устанавливаются городом и могут касаться интеллектуальной транспортной системы, городской архитектуры, урбанизма и smart building, электронной демократии, энергоэффективности и других направлений.

Инструментом для достижения этой цели должна стать онлайн платформа открытых инноваций RE:ACTOR (инфраструктура) по поиску, привлечению и отбору технологических решений по всему миру.

"С сегодняшнего дня Львов получил новую современную платформу, благодаря которой интересные идеи, интересные стартапы смогут получить старт для реализации. Уже с 15 марта авторы стартапов могут подаваться на этот проект, получать экспертизу, получать, в том числе финансовую поддержку. Мы ожидаем, что таких желающих будет много. У нас есть хорошая традиция: в этом году 24-25 мая пройдет фестиваль инноваций, где мы ожидаем увидеть уже первые проекты. Дедлайны есть, партнеры хорошие есть, идей всегда много, поэтому стартуем вместе", – рассказал заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

"Инновации меняют мир. Для Украины они могут стать инструментом, который обеспечит экономический прорыв и энергетическую независимость государства. Мы – часть этих трансформаций, компания определила для себя три основных направления: инновации в технологиях, инновации в клиентских сервисах и инновации в образовании, поскольку именно люди – движущая сила изменений. Именно в этих направлениях, определяющих удобство и комфорт каждого человека, мы ожидаем найти инновационные технологические решения в рамках проекта", – отметил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе

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