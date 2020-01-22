Госслужба по-новому: в Академии ДТЭК стартовал курс "Общество и Государство"

Работа государственных служб по новому – в Академии ДТЭК стартовал первый в этом году обучающий урок для госслужащих. В рамках социального проекта "Общество и Государство" представителей различных учреждений учат новым подходам и методикам работы. Тематикой первого занятия стало планирование. Как это повлияет на работу государственных структур, выяснили новости "Сегодня".

Сотня государственных служащих овладевает искусством правильного планирования. Лилия Бушина представляет Укрпочту. Говорит, что в этом году для своих клиентов компания подготовила немало изменений.

Лилия Бушина заместитель генерального директора по персоналу Укрпочты:

"Мы планируем открывать новые отделения, модернизировать старые. Планируем предоставлять лучший сервис нашим потребителям. Поэтому этот воркшоп очень полезен для нас инструмент".

Мастер-классы с практическими упражнениями проходят в рамках проекта "Общество и Государство", организованного Академией ДТЭК. Такое обучение повышает профессиональный уровень чиновников. Поэтому производительность работы в госучреждениях растет, говорят эксперты.

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Татьяна Шерман, руководитель департамента по работе с внешним рынком Академии ДТЭК:

"Для Украины проект "Общество и Государство", является тем инструментом, который будет способствовать экономическому прорыву государства. Он сделает ее сильным игроком на международной арене. За последние три года, который работает этот проект, мы сотрудничаем с 32 государственными учреждениями. Мы обучаем такие учреждения, как Национальный банк Украины. Много министерств, ведомств".

За время существования проекта обучение прошли более 10 тысяч госслужащих. Некоторые – и не раз. Ведь тематика каждый раз разная.

Вадим Лавренюк специалист ГП "Укрпатент":

"Каждый раз, когда ты сюда приходишь, тебя окружают профессионалы, подготавливают качественно. Каждый раз я черпаю, всегда новую, дополнительную информацию, которая в дальнейшем мне помогает. Я поделюсь информацией с коллегами".

Эффективность проекта уже признали на международном уровне.

"Проект "Общество и Государство" был признан лучшим в мире. Компания GLOBAL CCY наградила Академию ДТЭК за наш вклад в развитие госслужащих", – отмечает Татьяна Шерман.

"Общество и Государство" – не единственный успешный проект, который действует в Академии ДТЭК. За 10 лет деятельности ее специалисты разработали более 2000 образовательных программ.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Academy DTEK признали одним из лучших корпоративных университетов мира. Награждение премией состоялось в Бразилии.

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