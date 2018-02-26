"Киевэнерго" установило на ТЭЦ-6 оборудование, которое экономит 10% газа

"Киевэнерго" завершило на ТЭЦ-6 строительство уникального для Украины и Европы энергоэффективного конденсационного экономайзера. Его строительство было начато в 2017 году. А в начале этого года мощное современное оборудование после испытаний введено в эксплуатацию и сейчас работает в плановом режиме.

Основные эффекты построенного на ТЭЦ-6 конденсационного экономайзера – это экономия около 10% топлива (10 млн м3 газа в год, которых достаточно для обеспечения теплом 20 многоэтажек), увеличение тепловой мощности водогрейного котла с 13 до 17 Гкал/ч, а также сокращение атмосферных выбросов углекислого газа на 20 тыс. т в год, оксидов азота – на 18,8 тыс. т и оксидов углерода – на 10,6 тыс. т. Конденсационный экономайзер забирает из уходящих газов котла тепловую энергию, которая используется для подогрева сетевой воды из обратных тепломагистралей города.

Повышение энергоэффективности оборудования в условиях растущей стоимости энергоресурсов – приоритет всей украинской энергетики. Такое оборудование "Киевэнерго" установило одним из первых в Европе, и сегодня в Украине подобного по мощности и качеству оборудования нет. Строительство конденсационного экономайзера – наиболее значимый инвестиционный проект "Киевэнерго" на объектах столичной генерации в 2017 году. Общая стоимость проекта составляет 103 млн грн.

Начиная с 2012 года общая сумма инвестиций ПАО "Киевэнерго" в генерирующие мощности столицы превысила 1,5 млрд грн.