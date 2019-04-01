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Метинвест повысил заработную плату на 15%

Сегодня, 13:40

Группа Метинвест с 1 апреля этого года повысила заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий

Фото: Александр Яремчук
Метинвест повысил заработную плату на 15% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ea/1bd/5ca1ea1bda87e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ea/1bd/5ca1ea1bda87e.jpg Новости компаний Группа Метинвест с 1 апреля этого года повысила заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий

Группа Метинвест с 1 апреля этого года повысила заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий.

Наибольшую прибавку к зарплате получили ремонтники, инженеры-технологи средней квалификации и линейные руководители. Повышение не затронуло руководителей предприятий и сотрудников управляющей компании.

Также с апреля предприятия Группы перешли на систему единого оклада: за каждой рабочей профессией закрепляется конкретный оклад. При этом все специалисты рабочих профессий могут получить вознаграждение сверх оклада, исходя из индивидуальной оценки эффективности.

В прошлом году Метинвест пересматривал уровень заработных плат дважды: в апреле доходы сотрудников выросли в среднем на 20%, а в октябре – еще на 10%. В 2018 году средняя зарплата на предприятиях Группы в Украине составляла около 18 тыс. грн.

"Мы повышаем заработную плату наиболее востребованным рабочим на предприятиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда и повышать внутреннюю эффективность. Наша цель – постепенно сократить разрыв в доходах между украинскими металлургами и их европейскими коллегами. Создать условия для того, чтобы украинцы не искали заработка за рубежом, а могли зарабатывать дома, в своей стране", – заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков:

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Тег зарплаты, метинвест

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