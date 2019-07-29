Наталия Гребенюк

Наталья Гребенюк избрана главой правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg 2019-07-29T08:00:00+03:00 Новости компаний С 2011 года Наталья Гребнюк работает в компании ДТЭК Нефтегаз

Во время ежегодного заседания правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины был избран новый председатель правления. Им стала Наталья Гребенюк, которая занимает должность исполнительного директора ДТЭК Нефтегаз.

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"Четвертый год подряд крупнейшее объединение отечественных газодобывающих компаний говорит единым голосом и уверенно шагает в направлении достижения энергетической независимости. Совместными усилиями бизнеса и власти были реализованы важные реформы для развития отрасли и увеличения добычи украинского газа. Речь идет о децентрализации ренты и дерегуляции газодобычи, открытие геоинформации и стимулирующий фискальный режим, международные стандарты отчетности EITI и прозрачные электронные торги и конкурсы на новые участки. Отрасль стала инвестиционно интересной и открытой для новейших технологий и инноваций. Сегодня стоит вопрос в том, чтобы продолжить внедрение конструктивных реформ, поэтому важно сохранить диалог между вновь избранной Верховной Радой, будущим правительством и газодобывающими компаниями. Задач много: это и решение вопроса тарифов на заказ мощностей и сохранение законодательной стабильности для реализации инвестиционных программ СРП, продолжение аукционов, актуализация правил разработки нефтяных и газовых месторождений и многое другое. Мы стоим на пороге нового этапа развития отрасли, который должно ассоциироваться со словами инвестиционная привлекательность и энергонезависимость", - отметила Наталья Гребенюк.

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Наталья Гребенюк с 2011 года работает в компании ДТЭК Нефтегаз. До этого, в период с 2007 по 2011 годы, занимала должность вице-президента по финансам Vanco Prykerchenska Ltd. Ранее возглавляла департамент по инвестициям, а затем – дирекцию по экономике и финансам ГАО "Черноморнефтегаз". Имеет два высших образования: в области иностранной филологии и экономики. Получила степень EMBA "Стратегические финансы".

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