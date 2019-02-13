Павел Шеремета присоединился к проекту образовательной бизнес-платформы Академии ДТЭК

Академия ДТЭК будет способствовать повышению конкурентоспособности украинского бизнеса в условиях глобальной трансформации

Павел Шеремета.

Павел Шеремета присоединился к проекту образовательной бизнес-платформы Академии ДТЭК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/41e/c06/5c641ec068c0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/41e/c06/5c641ec068c0e.jpg 2019-02-13T15:53:00+02:00 Новости компаний Академия ДТЭК будет способствовать повышению конкурентоспособности украинского бизнеса в условиях глобальной трансформации

Павел Шеремета в качестве советника директора по устойчивому развитию ДТЭК будет принимать участие в преобразовании корпоративного университета энергетической компании в открытую образовательную бизнес-платформу международного уровня.

Согласно своей стратегии развития Академия ДТЭК будет способствовать повышению конкурентоспособности украинского бизнеса в условиях глобальной трансформации – путем обучения и развития специалистов всех уровней. Для этого Академия будет развивать инновационные подходы в управлении персоналом, включающие использование Big Data, новейших технологий и автоматизацию процессов. Еще одним направлением станет интеграция международного опыта: уже сегодня Академия ДТЭК выступает единственным в Украине партнером сразу пяти ведущих мировых бизнес-школ и организаций в Украине – INSEAD, IE Business School, Thunderbird, HRCI, Киево-Могилянской бизнес-школы.

Павел Шеремета, имея многолетний управленческий опыт в сфере бизнес-образования Украины, будет способствовать достижению целей Академии. Визионер и признанный эксперт, он занимал руководящие должности в Международном Институте Менеджмента (МИМ-Киев), Киево-Могилянской бизнес-школе (KMBS), Киевской школе экономики и Школе управления Украинского католического университета.

"Академия ДТЭК – это признанный специалистами и рейтингами корпоративный университет № 1 в Украине. Около 5 лет назад мы начали создание собственных образовательных продуктов для внешнего рынка, сочетая опыт практиков ДТЭК и международных партнеров. Их эффективность уже доказана бизнес-результатами, полученными нашими клиентами. В 2019 году мы планируем сделать следующий шаг, который будет заключаться в расширении спектра услуг для украинского бизнеса, который будет основан на инновационных подходах и международном опыте. Уверен, экспертиза Павла Шереметы придаст этому процессу новое качество", – прокомментировал назначение директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко.

"Учитывая свой мощный опыт и потенциал, Академия ДТЭК абсолютно способна на образовательный и управленческий прорыв не только в Украине, но и в Восточной Европе. Всем вместе нужно превратить эту способность в результат", – отметил Павел Шеремета.

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