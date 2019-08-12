Туризм против мифов: на Ботиевской ветроэлектростанции еженедельно проводят экскурсии

На Ботиевской ветроэлектростанции еженедельно проводят экскурсии для всех желающих. Сюда приехали и жители Николаевщины. В районе, где живут эти люди, инвестор планирует построить мощную ветровую электростанцию. Помехой могут стать человеческий страх и предрассудки.

Как только они его видят вблизи – делают селфи, снимают видео. Еще бы: под крыльями этого гигантского ветряка пассажирский автобус - крошечный. Это Ботиевская ветроэлектростанция в Запорожской области.

Строительство подобной, экологически чистой ветроэлектростанции запланировано в Николаевской области, у Тилигульского лимана. Там более сотни таких ветряков будут производить количество электроэнергии, соизмеримое с мощностью половины атомного энергоблока.

Именно оттуда, из Николаева, приехали местные жители, чтобы увидеть воочию – ветряки безопасны. В этих громадах еще есть опасения относительно ветряков. Евгений Кузнецов из Ташино все тщательно снимает, чтобы показать односельчанам, которых на экскурсии нет.

Сердце электростанции – диспетчерская. Ботиевская ВЭС – одна из крупнейших в Европе. Ежегодно полсотни турбин производят почти семьсот миллионов киловатт-часов энергии. Это примерно годовая выработка трехсот тысяч домохозяйств.

Со здешней смотровой площадки – вид достойный национального природного парка.

"Предрассудки людей: коровы не доятся, пчелы мед не носят. У нас только четыре или пять пасек на территории ветропарка, у нас просто на территории ветрополя очень много пушного зверя: заяц, лиса. Птицы: куропатка, фазан", – рассказывает Сергей Шелудько, главный механик Ботиевской ветроэлектростанции.

Инвестор, компания ДТЭК, берет на себя социальное обязательство перед громадами, где расположены ветряные мельницы. На территории Приморского Посада - шестнадцать ветротурбин. Село имеет деньги на развитие.

"ФАП мы сделали, дом культуры мы сделали, детский садик мы сделали", – делится Петр Перцов, исполняющий обязанности старосты села Приморский Посад.

Медпункт с современным оборудованием и кабинетом физпроцедур, садик – с новеньким крышей и детской площадкой, новый клуб – с нарядным крыльцом. Благодаря децентрализации еще и часть налога от работы ВЭС – остается местной громаде.

"НДФЛ – 60% процентов – они идут нам в бюджет, мы же громада! Они идут в бюджет сельского совета, вся орендная плата за землю – тоже идет в бюджет сельского совета, нам", – говорит Перцов.

Между тем, перспективу развития своих сел жители Николаевщины будут решать на общественных слушаниях уже в конце августа.

Ранее сообщалось, что компания ДТЭК ВИЭ начала строительство Орловской ветряной электростанции (ВЭС) в Запорожской области.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о постройке ветроэлектростанций.

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