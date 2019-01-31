Украинские разработчики создали виртуальный тренинг для инженеров-энергетиков

Благодаря специальным очкам и костюму специалисты могут отработать свои умения и знания на виртуальной ТЭС

Украинские разработчики создали виртуальный тренинг для инженеров-энергетиков 2019-01-31T22:34:00+02:00 Новости компаний Благодаря специальным очкам и костюму специалисты могут отработать свои умения и знания на виртуальной ТЭС

Украинские разработчики создали виртуальный тренинг для инженеров-энергетиков.

Благодаря специальным очкам и костюму специалисты могут отработать свои умения и знания на виртуальной теплоэлектростанции. Специальный костюм позволит чувствовать последствия ошибок.

Все настолько реалистично, что при прикосновении к оголенному проводу человека бьет настоящим электрическим током. Но это полностью безопасно и без повреждений. Программа на компьютере контролирует каждый импульс.

Костюм – белорусская разработка, но программа виртуального тренинга для энергетиков – наша, создана отечественным стартапом Sensorama по заказу компании ДТЭК. Оборудование и инструменты в обучающем курсе те, с которыми работают на украинском теплоэлектростанциях.

"Это идеальный инструмент, где совмещается и теория и практика. Если это спасет хотя бы одну жизнь, то оно стоит того", – говорит Евгений Барильский, посетитель выставки.

Персонал уже нескольких украинских электростанций прошел подготовку в виртуальной реальности. Но раньше использовали только очки. Таких костюмов не было. Этот первый тестируют по заказу энергетиков.

"Мир двигается быстрее, чем мы думаем, даже в области энергетики требуются современные технологии, иновационные технологии, особенно, если они позволят улучшить работу наших сотрудников и помогать им", – говорит Эмануэле Вольпе, директор по инновациям компании ДТЭК.

Первыми в костюме, аналогов которому нет в мире, будут учиться инженеры ТЭС. До этого он пройдет ряд проверок. Компания планирует такие тренажеры использовать на всех электростанциях. Ведь именно инновационные технологии это то, что помогает Украине достичь энергонезависимости.

Ранее мы уже сообщали, что в Киеве показали виртуальную реальность для энергетиков.

Напомним, ДТЭК установила почти 90 тысяч "умных" счетчиков.

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