Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости компаний

Украинские разработчики создали виртуальный тренинг для инженеров-энергетиков

31 января, 22:34

Благодаря специальным очкам и костюму специалисты могут отработать свои умения и знания на виртуальной ТЭС

Украинские разработчики создали виртуальный тренинг для инженеров-энергетиков Новости компаний Благодаря специальным очкам и костюму специалисты могут отработать свои умения и знания на виртуальной ТЭС

Украинские разработчики создали виртуальный тренинг для инженеров-энергетиков.

Благодаря специальным очкам и костюму специалисты могут отработать свои умения и знания на виртуальной теплоэлектростанции. Специальный костюм позволит чувствовать последствия ошибок.

Все настолько реалистично, что при прикосновении к оголенному проводу человека бьет настоящим электрическим током. Но это полностью безопасно и без повреждений. Программа на компьютере контролирует каждый импульс.

Костюм – белорусская разработка, но программа виртуального тренинга для энергетиков – наша, создана отечественным стартапом Sensorama по заказу компании ДТЭК. Оборудование и инструменты в обучающем курсе те, с которыми работают на украинском теплоэлектростанциях.

"Это идеальный инструмент, где совмещается и теория и практика. Если это спасет хотя бы одну жизнь, то оно стоит того", – говорит Евгений Барильский, посетитель выставки.

Персонал уже нескольких украинских электростанций прошел подготовку в виртуальной реальности. Но раньше использовали только очки. Таких костюмов не было. Этот первый тестируют по заказу энергетиков.

"Мир двигается быстрее, чем мы думаем, даже в области энергетики требуются современные технологии, иновационные технологии, особенно, если они позволят улучшить работу наших сотрудников и помогать им", – говорит Эмануэле Вольпе, директор по инновациям компании ДТЭК.

Первыми в костюме, аналогов которому нет в мире, будут учиться инженеры ТЭС. До этого он пройдет ряд проверок. Компания планирует такие тренажеры использовать на всех электростанциях. Ведь именно инновационные технологии это то, что помогает Украине достичь энергонезависимости.

Ранее мы уже сообщали, что в Киеве показали виртуальную реальность для энергетиков.

Напомним, ДТЭК установила почти 90 тысяч "умных" счетчиков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТЭК, тренинг, виртуальная реальность

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские разработчики создали виртуальный тренинг для инженеров-энергетиков". Другие Новости компаний смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине есть все возможности, чтобы сделать нефтегазовую отрасль успехом для экономики – международный эксперт

31 января, 09:58

"Многие говорят, что нефтегазовая отрасль скоро умрет. Но это не так, потому что нам всем нужны углеводороды"

Компании ДТЭК и Метинвест вошли в сотню крупнейших налогоплательщиков страны

30 января, 23:46

Компании реализуют десятки социальных проектов в разных регионах Украины

В Киеве показали виртуальную реальность для энергетиков

30 января, 17:30

Если в реальности ошибка может обернуться несчастным случаем, то в виртуальности –  импульсом внутри костюма

В новый год с новой командой: на ДТЭК Приднепровская ТЭС – изменения в руководстве

30 января, 14:35

Сергей Дегтяренко, который руководил Приднепровской ТЭС с 2015 г., вновь возглавит ДТЭК Криворожскую ТЭС

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов