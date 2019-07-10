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В ДТЭК ВИЭ назначены исполнительный и операционный директора

10 июля, 15:47

Новые руководители усилят команду ДТЭК ВИЭ и поддержат компанию в непрерывном развитии

Антон Мишин
Антон Мишин.

К компании ДТЭК ВИЭ присоединились два новых топ-менеджера. Исполнительным директором ДТЭК ВИЭ назначен Антон Мишин, ранее руководивший дирекцией по финансам ДТЭК Энерго. Операционным директором стал Благовест Начев, возглавлявший энергетические подразделения компаний AES Corporation и Veolia Environment в Болгарии.

Об этом говорится в сообщении компании.

С переходом в ДТЭК ВИЭ Антон Мишин возглавит дирекцию, в которую входят два департамента: по экономике и финансам и по корпоративной поддержке бизнеса. Последний сосредоточил функции коммуникаций, управления персоналом, правового обеспечения и закупок. На новой должности Антон направит усилия на улучшение финансовой эффективности компании, регламентацию и унификацию бизнес-процессов, построение системы взаимодействия с международным финансовым сообществом и связей с инвесторами. Это важно для дальнейшего роста компании и реализации стратегии развития ДТЭК ВИЭ до 2030 года.

В сферу ответственности Благовеста Начева на должности войдут организация, структурирование и управление растущим портфелем активов компании, чтобы сохранить и постоянно совершенствовать высокие операционные показатели, основываясь на лучших мировых бенчмарках.

Благовест Начев

"Сегодня компания ДТЭК ВИЭ быстро развивается: мы планируем увеличить мощности наших станций до 1 ГВт до конца года и продолжить расширение портфеля проектов ВИЭ. Наша стратегия развития соответствует амбициозным целям Энергетической Стратегии Украины по росту доли возобновляемой энергетики в энергобалансе до 25% к 2030 г. Новые руководители усилят команду ДТЭК ВИЭ и поддержат компанию в непрерывном развитии, что позволит выполнить наши стратегические цели", – прокомментировал новые назначения генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.

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Тег назначения, ДТЭК ВИЭ

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