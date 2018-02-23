Boeing-777: "Три семерки" полетит высоко и далеко

Этот великан берет на борт 361 пассажира. Преодолевает расстояние от 11 до 14 000 километров. Крейсерская скорость – 900 км в час. Высота – до 13 000 метров.

Топовой новостью стала презентация в Международном аэропорту Борисполь первого из четырех широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Boeing-777-200ER авиакомпании МАУ.

Это событие собрало весь авиационно-журналистский бомонд, которому предоставили режим наибольшего благоприятствования – от очень насыщенной цифрами и фактами пресс-конференции руководства авиакомпании и до экскурсии непосредственно на борт лайнера

Итак, это первый такого типа самолет в Украине, предназначенный для трансатлантических и трансконтинентальных маршрутов – и действующих, и новых. Он приходит на смену Boeing-767, хотя некоторое время они будут эксплуатироваться параллельно.

Несколько цифр, которые дают представление, что такое "Три семерки". Этот великан берет на борт 361 пассажира (вдвое больше, например, чем среднемагистральный Boeing-737). Имеет три класса обслуживания – бизнес, премиум и эконом. Преодолевает расстояние от 11 до 14 000 километров. Крейсерская скорость – 900 км в час. Высота – до 13 000 метров.

Обед на борту Boeing-777-200ER . Фото: Александр Ильченко, "Сегодня"

Мы тоже побывали внутри и убедились в преимуществах новичка. Прежде всего, это современный, стильный дизайн всех салонов, включая разноцветную гамму освещения, удобные кресла (в бизнес- и премиум-классах они раскладываются, что особенно кстати при длительных воздушных путешествиях), драйвовые системы развлечений для каждого пассажира, в том числе с украинским контентом ...

Председатель наблюдательного совета авиакомпании Арон Майберг дал эксклюзивное экспресс-интервью автору этих строк для "Сегодня. UA".

- Чем меньше самолет стоит на земле, тем выше эффективность его эксплуатации. Уже известно, сколько времени 777-й будет проводить в небе?

- Думаем, 350-400 часов. Это, так сказать, в среднем.

- В чартерной программе планируете его использовать?

- Нет. Только на регулярных рейсах.

- Какова структуризация поставок остальных трех 777-х? С какой периодичностью они будут пополнять парк авиакомпании?

- Второй такой самолет получим в течение ближайших месяцев, третий – примерно в мае, четвертый поступит в августе или осенью. Но не позже.

Пилот Boeing-777-200ER авиакомпании МАУ. Фото: Александр Ильченко, "Сегодня"

- Это не новые, хотя и осовремененные воздушные суда. Какого они все же возраста?

- Возраст разный. В среднем 13-15 лет. Вполне приемлемый для дальнейшей эксплуатации.

- Сами лично уже опробовали?

- Конечно. Летал, смотрел, перед тем, как было принято решение о том, что именно на нем останавливаем свой выбор.

- И каковы впечатления?

- Знаете, очень хороший самолет. Очень комфортный. Летал на многих типах. Но этот, на мой взгляд, хорош всем. Наверное, потому, что наш ...

... Ожидается, что первый регулярный рейс "Три семерки" выполнит в Бангкок уже в субботу, 24 февраля.